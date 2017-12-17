(Görüntülü Haber) Sahipsiz bavul Kazakistanlı ailenin çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinden önce gelen valizin Kazakistanlı sahibi, durumu açıklayınca gerçek ortaya çıktı. İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline 50 metre uzaklıkta etrafı bandajlanmış vaziyette bavulu gören çevredekiler, şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, valizin çevresinde güvenlik önlemi alarak burada bulunanları uzaklaştırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi. Bavulun çevredekiler tarafından fark edilmesinden 1.5 saat sonra olay yerine gelen gelen 2 kişi bavulun kendilerine ait olduğunu söyledi. Emniyet ekipleri, yabancı 2kişinin pasaportlarını kontrol etti. Bavulun sahibi Kazakistanlı Elvira Asterova’nın eşi İsmail Bahrevic, ailesi ile 6 bavulla Kazakistan’dan hava yoluyla Atatürk havalimanına geldiklerin anlatırken, \"Havalimanından otobüse binerek İnegöl Şehirlerarası Otobüs terminaline geldik. 6 bavulumuzu oğlumun aracına koyduğumuzu düşündük, fakat bir bavulumuzu burada unutmuşuz. Eve gidince eşim Elvira Asterova, bavulun birinin eksik olduğunu söyleyince buraya geldik. Geldiğimiz de polisleri görünce çok şaşırdık, sizlerden özür diliyoruz” dedi. Emniyet ekiplerinden bavulu teslim alan Şah İsmail Bahrevic, evine gitti.