(Görüntülü Haber) Şahini ayaklarından ağaca bağladılar

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarından ağaca asılan şahini, çevredekilerce kurtarıldı. Resul Orman Dağı\'ndaki mesire alanına arkadaşlarıyla giden İbrahim Özaslan, ağaçta ayaklarından asılan şahini fark etti. Özaslan\'ın ipini bıçakla kestiği ağaçtaki asılı halde bulunan şahin yeniden özgürlüğüne kavuştu. İbrahim Özaslan, hayvanın ağaca asılıp ölüme terk edilmesine tepki göstererek, \"Resul Osman Dağı\'nda dolaşırken yol üzerinde bir ağacın üzerinde bir şeyin çırpındığını gördüm. Ağacın yanına geldiğimde hayvanın şahin olduğunu gördüm. Ayağı iple bağlanmıştı. Bıçakla şahinin ayağındaki ipi keserek hayvanı özgürlüğüne bıraktım\" dedi.