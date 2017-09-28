(Görüntülü Haber) Sahilde önce temizlik sonra keyif yaptılar

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki TEMA ekibi, Pirüpak Sakarya Grubu ile birlikte Ayvalık Hükümet Konağı arkasındaki sahili temizledikten sonra şezlonglara oturup deniz kenarında dinlendi. Eski zeytinyağı tenekelerini boyayarak saksıya dönüştüren, naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıtan Pirüpak Sakarya Grubu ve TEMA Ayvalık ekibi, Hükümet Konağı arkasında atıl durumda olan sahilde temizlik çalışması yaptı. Dün (çarşamba) köpekleriyle birlikte sahile giden TEMA Ayvalık Temsilcisi ve Pirüpak Sakarya Grubu kurucularından Haluk Aysu, eşi Ingrid Aysu, kafe işletmecisi Damien Dessane, turizmcilikle uğraşan Monica Çandarlı ve bazı çevreciler 11.00-13.00 saatleri arasında temizlik yaptı. Plajda önce temizlik ardından tırmıklarla düzenleme yapan ekip, 2 saatlik çalışma ile 15 torba çöp topladı. Plajdaki yağmur kanalından çok sayıda plastik, atık malzeme ve birikmiş kum çıkaran ekip, kanalı da tekrar işlevsel hale getirdi. Ekip, plajı temizledikten sonra şemsiye ve şezlong yerleştirerek bir süre plajda oturup keyif yaptı. Ekip olarak Ayvalık\'ın çeşitli yerlerinde öncelikle temizlik, güzelleştirme, Ayvalık\'ın çekici yerlerini ortaya çıkarma, tarihini keşfetme ve paylaşma gibi bazı sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Haluk Aysu, \"Ayvalık\'ın birkaç yerinde denize açılan birkaç plajda yağmur suyu drenajları denize ulaşamadığı için tıkanıklık oluyordu, evleri su basıyordu. Kanalın içi tamamen tıkanmış, temizledik. Artık bu görevleri sorumlulara devretmek istiyoruz ama bir öncü çalışma olarak yaptık. Katılım artarsa daha ciddi çalışmalar yapabileceğiz\" dedi. Sakarya Mahallesi\'nin plajı ve ortak alanını 6 kişi temizlediklerini anlatan Damien Dessane, \"Şu anda çok temiz güzel bir yer oldu. Ortak alanlar temiz olursa herkes eğlenebilir. Ayvalık\'ta bu mevsim şahane. Artık Sakarya\'da bir plaj var, su daha temiz olursa burada yüzebiliriz\" dedi. Gönüllülük esasına dayalı olarak 2016 yılında kurulan Pirüpak Ayvalık Çevre Grubu, Pirüpak Ayvalık, Sakarya Mahallesi Güzelleştirme Projesi\'ne devam edeceklerini belirtti.