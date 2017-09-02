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(Görüntülü Haber) Sahil Güvenlik helikopterinden farkedilince, 80 Suriyeli yakalandı

Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaparken, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından farkedilen, aralarında çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, jandarma tarafı

02 Eylül 2017 21:43

Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığı yaparken, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından farkedilen, aralarında çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, jandarma tarafından yakalandı.

Bugün saat 06.30 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri, Salihleraltı Sahili\'nde, lastik botla denize açılmak üzere olan kaçaklar olduğunu farketti. Bunun üzerine alçalarak kaçakların denize açılmasını önleyen Sahil Güvenlik helikopteri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sazlıkların arasına gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, tamamı Suriyeli 80 kaçağı yakaladı. Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki kimlik tespitleri yapılıp, işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

 

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