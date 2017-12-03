(Görüntülü Haber) Sahibi: Bu papağanın fiyatı 7 bin lira

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, \'Allah\' diyerek zikir ettiği ve 7 bin liraya müşteri bulabileceği öne sürülen Amozon cinsi, papağan ilgli gördü. Elazığ\'da bir pet shop\'un sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, \'Allah\' ve \'La İllahe İllallah\' diyen papağanı gören müşterilerinin ona sevgi göstererek ceviz, fındık ve fıstık ile beslediklerini söyledi. Gürbüz, \"Papağanın diğer benzer kuşların aksine \'La İlahe İllallah\' dediğini görenler şaşırıyor\" dedi. Gürbüz, \"Amazon cinsi papağanlar yaklaşık 70 yıl yaşar. Papağanımın fiyatı 7 bin liradır. Şu an için ziyaretçilerin bu papağanı görmesini sevmelerin istiyorum. Bu nedenle hemen satmayacam\" diye konuştu.