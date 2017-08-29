(Görüntülü Haber) Sağlam: "Şehir takımıysanız, şehrin ileri gelenlerinin takımı sahiplenmesi gerekir"

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig\'in 3. Haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 beraberliğinin ardından Bayram ve Milli takım arasından önce Kasımpaşa maçının hazırlıklarını İnönü Stadyumunda yaptı. Sağlam\'ın önderliğinde yapılan antrenmanı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Sarı kırmızılı futbolcuların hırslı oluşu dikkatlerden kaçmazken, moraller yerindeydi. Tecrübeli futbolculardan Diallo ve Khalid Ülkelerindeki Milli takımlarına çağırılıp gittikleri için Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un antrenmanında bulunmadıklar. Arturo Mina\'da izinli olduğu için katılmadı. Sahanın tüm bölümlerini istasyon çubukları ve hunilerle işaretleyen yardımcı antrenörler, hafif tempolu koşulardan sonra çıkış, dayanıklılık ve koordinasyon ağırlıklı bir idman programı uygulattı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular daha sonra yakın pas yaptı. SAĞLAM\'A DAVETSİZ MİSAFİR Daha sonra Yeni Malatyaspor\'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam sahanın ortasında, antrenman sırasında futbolcularını izlerken, davetsiz bir misafiriyle karşılaştı. Yaklaşık 3 yaşında belirtilen çocukla saha ortasında konuşan Sağlam, çocuğa top değmemesi için çıkmasını isterken, ufaklığın sahadan hiç çıkmaya niyeti yoktu. Yaklaşık 5 dakika Sağlam\'la uğraşan minik çocuk, çağrılan yardımcı antrenörün eşliğinde çıkartıldı. \"3 PUANI ALABİLECEĞİMİZ BİR KARŞILAŞMAYDI\" İdman sırasında Basın Mensuplarının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor\'un teknik patronu Ertuğrul sağlam Antalya maçıyla alakalı hatalarının olduğunu, söyleyen Sağlam şöyle konuştu: \"Maçın başından sonuna kadar, maçı bırakmayan, mağlubiyeti kesinlikle kabul etmeyen, skoru değiştirme adına üst düzey mücadele ortaya koyan oyuncu gurubunu vardı. Adımıza daha da güzel geçebilecek bir maçtan en azından 1 puanı alabilecek mücadeleyi sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum. Sonrasında biraz daha dikkatli olabilseydik 3 puanı alabileceğim bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla bizim açımızdan çok güzel maç oldu.\" \"TAKIMA DİREK KATKI SAĞLAYACAK OYUNCULARI ALACAĞIZ\" Artık önlerinde Milli maç arası olduğunu Bu arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Tecrübeli Teknik adam Sağlam, \"Çoğu takımdan farklı şekilde biz antrenmanlarımıza ara vermedik. Perşembe günü sabah yapacağımız antrenmandan sonra takıma 3 gün izin vereceğiz. Pazartesi günü tekrar toplanıp Kasımpaşa maçı için hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Allah\'a şükür bizi mutlu eden olay takımımızın fiziksel açıdan her geçen gün daha üst seviyelere çıkmasıdır. Bunu yaparken sevindirici olanda sakatlık yaşamamız. Bunu iki şeye bağlamak gerekir. Birincisi antrenman temposu ve yüklenme dinlenme iyi ayarlamamız diğeri de tabii oyuncuların almış olduğu sorumluluk. Her hangi bir sakatlık yaşamadan inşallah böyle de devam eder ligi tamamlarız. Transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle orta saha ve forvet oyuncusu arayışımız çok hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah transfer sezonu bitmeden takıma direk katkı sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz \" ifadelerine yer verdi. YENİ MALATYASPOR\'DAKİ SIKINTILAR Sağlam, Bazı olumsuzluklarla sezona başladıklarını belirtirken, \"Sık sıkta bunu tekrar etmekte istemiyorum. Çünkü biz bunu hem yönetimle hem de futbolcularla konuştuk. Malatya\'ya geldik tesislere yerleşemedik ama orada hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor. Bunları yapmak elbette kolay şeyler değil. Samimiyetle söylemek gerekirse yıllardır olmayan, bitmeyen bir işi 1-2 içinde bitirmek kolay değil. Bir tesisten bahsediyoruz. Şuanki tesis 40 senelik bir tesis, dolayısıyla uzun süredir beklenilen bir tesis var ortada. Çalışan insanlar büyük bir sorumluluk aldılar. Eylül\'ün 15\'inde biteceği ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Bu kadar kısa zamanda bu işin olması da Malatya adına güzel bir gelişmedir. Onun yanında yeni takım oluşturmakta kolay değil. 15-16 tane oyuncu almak çok basit bir iş gibi görünmesin. Bu oyuncuların üst düzey oyuncular olması gerekir ve Süper Lig\'de sizi taşıyabilecek oyuncular olmalı. Onun yanında stat konusu 50 yıl sonra yeni stada kavuşuluyor. Bundan tekrar 50 yıl sonra kullanılabilecek bir stattan bahsediyoruz. Onu tamamlamakta kolay değil. Ama sonuç itibariyle bunlar ihtiyaçtan ziyade zorunlu ihtiyaç. Artık Süper Lig\'de çok ciddi rakiplerle çok ciddi bir ortamda ciddi grubun içerisinde mücadele ediyoruz. Dolayısıyla başarılı olmakta istiyorsak bunların bazı koşulları var. Bu koşulları yerine getirmek zorundayız. Kurumsal bir yapı, sağlam bir ekonomi, tesisleri, stadın, güçlü bir kadro bunları yönetebilecek bir teknik kadro, şehir takımıysanız, şehrin ileri gelenlerinin takımı sahiplenmesi, taraftarın iyi günde kötü günde ortaya koyacağı tavırlar gibi baktığınızda bizim başarımızı etkilen bir çok unsur var. Biz bunların tamamını bir araya getirebilirsek şehir genelinde bu paydaşlarımızla bir bütün oluşturabilirseniz buraya başarı gelir ama bunu yapamazsanız bir yerde tıkanır kalırız. Sonrasında geldiğiniz yere gidersiniz\" Şeklinde konuştu. SAĞLAM\'DAN ARAKAN\'A KINAMA Tüm ülkede güzel bir bayram geçirmesini istediğini ve umduğunu ifadelerine ekleyen Sağlam cümlelerini şöyle noktaladı: \"Tüm Müslüman ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu bağlamda bir insan olarak özellikle Arakan\'da Müslümanlara yapılan zulme dünyanın kayıtsız kalmasını şiddetle kınıyorum. Bu zulmünde biran evvel bitmesini yüce Allah\'tan diliyorum.\"