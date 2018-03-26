(Görüntülü Haber) Safranbolu'da Karayolları taşeron işçilerinden kadro isteği

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde Karayolları 153\'üncü Şube Şefliği\'nde çalışan 50 taşeron işçisi, kadroya alınmalarını talep etti.



Karayolları Safranbolu 153\'üncü Şube Şefliği bahçesinde toplanan işçiler adına Yol-İş Sendikası iş yeri baş temsilcisi Harun Topçakıl basın açıklaması yaptı. Topçakıl, 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınmasının memnuniyet yarattığını söyledi. Topçakıl, söz konusu kararname ile Karayolları\'nda asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri \'anahtar teslimi\' olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamasının ise kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.



Topçakıl işçilerin kadrolarını kavuşmayı umut ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Karayolları Genel Müdürlüğü\'nde muvazaalı yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron yanında çalışan arkadaşlarımızın kurumlarında kadrolarına geçirilmesini, İl Özel İdareleri\'nde taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil, doğrudan kadroya alınmalarını, Belediyelerde ve İl Özel İdareleri\'nde kısmi süreli olarak 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılmasını talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleriyle sevindireceklerine inanıyoruz.\"