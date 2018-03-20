(Görüntülü Haber) Safranbolu'da 357 yıllık kahvehanenin müşterileri uzak doğulular

Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) UNESCO Dünya Miras şehri Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde 357 yıllık tarihi kahvehaneyi aylık 25 bin TL ile kiralayan işletmeci Nurettin Bahçeci, Yurt dışından ağırlıklı olarak Çinli, Japon ve Koreliler kahvehanemize geliyor. En çok uzak doğuluların ilgisini çekiyor dedi. Karabük İl Özel İdaresi, Safranbolu\'da eski çarşıda bulunan 60 metrekarelik 357 yıllık tarihi kahvehanenin ihalesini yaptı. 3 firmanın katıldığı ihalede aylık 25 bin TL kira ödeme karşılığı kahvehanenin işletmeciliğini Nurettin Bahçeci kazandı. Daha önce \'Boncuk\' olan kahvehanenin ismini \'1661 Hünkar Kahvesi\' olarak değiştiren Nurettin Bahçeci, Bu tarihi mekanın tarihi dokusuna uygun olarak müşterilerimize daha kaliteli ve güzel bir hizmet vermek düsturuyla eksikliklerimizi giderdik ve faaliyetimize başladık. Kirası biraz değil, çok yüksek. Burası küçük bir mekan. Ama her şeyi biz kazanalım diye bir prensibimiz yok. Önce devletimiz kazansın. Devletimiz güçlü oldukça biz güçlüyüz millet olarak. Devlete kiracıyım ben. Devletten kiraladığım yerlere çok yüksek kiralar veriyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Burası 50- 60 metrekare bir mekan. 1661 yılında kurulan Yemeniciler Çarşısı\'nın loca kahvehanesidir burası. Kahvehanenin önünde küçük bir bahçemiz var. Burası esnafın dua meydanıdır. Her cuma günü esnaf burada toplanır, hem kendi rızıklarının genişletilmesi için hem ülke için hem de dünya Müslümanları için burada dua edilmiştir. Burası bereketli güzel bir mekandır diyebiliriz. Yurt dışından ağırlıklı olarak Çinli, Japon ve Koreliler kahvehanemize geliyor. Uzak doğuluların ilgisini çekiyor dedi.