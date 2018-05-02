T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sadabad yaz etkinlikleri başlıyor

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor

02 Mayıs 2018 20:46

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor. İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında 6 farklı dalda İstanbullular’a unutulmaz anlar yaşatacak. Ahilik Şed Kuşanma, Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit Gösterisi gerçekleştirilecek olan etkinlik, 3 Mayıs Perşembe tarihinde başlayıp, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BelediyesiYaz EtkinlikleriKağıthane BelediyesiAhilikKuşanma HıdırellezYağlı Güreş Müsabakaları Okçuluk BisikletUçurtma YarışmasıCirit GösterisiMayıs PerşembeMayıs Pazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24