(Görüntülü Haber) Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sevgililer günü sürprizi

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 14 Şubat sevgililer günü sebebiyle yolculara sürpriz hazırlandı. Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 14 Şubat sevgililer günü “Aşkımız Çiçek Açsın” etkinliğiyle kutlandı. Etkinlik kapsamında kurulan platforma yolcular yoğun ilgi gösterdiler. Yapılan etkinlikte yolcular fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yolculardan Mehmet Müezzinoğlu, ” 38 yıldır evliyim. Allah eşime sağlık versin. Bir yastıkta kocayalım” dedi. İzmir’e kız arkadaşının yanına gittiği söyleyen Utku Karadeniz, “ İzmir’e gidiyorum. Kız arkadaşımın yanına. Bugün doğum günüm 21’inci yaşıma giriyorum. 1 Yıldır kız arkadaşımla birlikteyim. Okulum bitsin onu almak için İzmir’e gideceğim.” dedi. Sevgililer gününü anne kız geçirmek için seyahat eden Sevgi Gökmen ve Bergüzal Gökmen ise,”Dünyadaki en güzel mutluluk kızım. Ben onun sadece annesi değilim. Arkadaşıyım, herşeyiyim. Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin. Kızımı çok seviyorum.” dedi.