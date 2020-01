(Görüntülü Haber) Sabahın köründe 'Kelle' kırdırıyorlar

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olan kelle ziyafeti, kışın gelmesi ile birlikte daha büyük rağbet görüyor. Sivaslılar kelle eti yemek için sabah 6\'da bu işi yapan özel fırınlara akın ediyor. Fırında kelle ziyafeti halk arasında kelle balta ile ikiye ayrıldığı için \'Kelle kırdırmak\' olarak nitelendiriliyor.Sivas\'ın yöresel yemek kültürünün önemli parçalarından biri olan kelle uzun ve zahmetli hazırlanma sürecine rağmen, kentte yoğun ilgi görüyor. Genellikle kuzu, koyun gibi küçükbaş hayvanların baş kısımları kullanılarak hazırlanıyor. Mezbahanelerden alınan kellelerin derileri yüzülerek iyice temizlendikten sonra kapalı özel tavalar içerisine konuluyor. Taş fırınlarda odun ateşi közünde hava almadan 16-17 saat pişen kelleler sabah saat 04.00\'da hazır hale getiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu işi yapan fırınlarına giden Sivaslılar kısa sürede kelleleri tüketiyor. Fırından çıkarılan kelleler bu iş için kullanılan balta ile ortadan ikiye ayrılarak servis ediliyor. Bu nedenle kentte bu gelenek \'Kelle kırdırmak\' olarak biliniyor. Kuzu ve koyun kellelerinin fiyatları 17 ile 19 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Satışa sunulduğu sabah saatlerinde kelle eti kısa sürede tükeniyor. Ertesi güne kadar da bir daha yenisi yapılmıyor. KAHVALTININ BAŞTACI KELLEDİR Sivas\'ta 7 yıldır kelle ustası olarak görev yapan 30 yaşındaki Davut Şahapoğlu kellenin Sivas\'ta kahvaltıların baştacı olduğunu söyledi. Şahapoğlu Kelle asırlık bir lezzet olarak Sivas\'ta önde gelen bir yemektir. Başka şehirlerde peynir, zeytin nasıl kahvaltıların baştacı ise Sivas\'ta da kelledir. Kelleler tavalarda, odun ateşinin közünde,16 saat kapalı fırında hiç hava almayacak şekilde bekletiliyor. Kellenin tam pişmesi için fırında 15-16 saati görmek zorundadır. Hafta içleri 225 ile 250 arasında hafta sonları ise 350-400 arası kelle satılıyor. Yaz aylarında özellikle gurbetçiler geldiğinde talep haddinden fazla oluyor. Çoğu zaman satışlarımız 450-500 kelleyi buluyor. dedi. Kellelerin sabah 4\'te hazır olduğunu belirten Şahapoğlu Kelleler hafta içleri 11\'e kadar bulunuyor, hafta sonları ise sabah 9 gibi bitiyor. Sabah erken saatlerde gelerek kelle kırdırılır. Sivas\'ta halk arasında ikram amaçlı söylenen \'Kelle gırdırıyım gardaş\' tabiri de buradan geliyor. ifadesini kullandı. İLK İŞİM KELLE YEMEYE GELMEK OLDU İstanbul\'da yaşayan ve gece Sivas\'a geldiğini söyleyen Hüseyin Pektaş, kentte iner inmez ilk işinin çok özlediği kelle yemeye gelmek olduğunu söyledi. Pektaş İstanbul\'da yaşıyorum. Gece Sivas\'a geldim. Uzun zamandır kelle yemiyordum, çok özlemişim. İlk işim buraya gelmek oldu. Sivas\'ın kellesi kahvaltıda çok meşhurdur. Herkesin tatması gerekir. Bildiğim kadarıyla 200 yıllık bir gelenek. dedi. EN SON GÖZÜNÜ YİYORUM Her sabah kahvaltıda kelle yediğini söyleyen Hayrettin Demirel ise Her sabah kelle yiyoruz. Bu Sivas\'ta bir adet olmuştur. Sabahları kelle yediğimiz zaman akşama kadar tok dururuz. Kellede dört tane lezzet vardır. Yanak eti, dili, gözü ve beyni. Biz bunları her sabah saat 4\'te kalkar yemeye geliriz. Kelle 15-16 saat fırında pişer. Çok lezzetlidir. Ben kellenin her yerini yiyorum. En son gözünü yiyorum. O da bana çok büyük bir zevk veriyor. 50 yaş üzeri hemen hemen herkes kelle yer. Sabahları kelle kırdırılır. diye konuştu. İNSANI TOK TUTAR Sabah kelle yedikten sonra akşama kadar başka bir şey yemediğini ve kellenin tok tuttuğunu söyleyen Necmettin Sadıkoğlu ise Kelle bizim Sivas\'a mahsustur. Kuzu kellesi, koyun kellesi ve büyük baş hayvanların kelleleri yenir. İnsan vücuduna çok faydalıdır. Hatta bununla ilgili rivayet de vardır. Padişah birinin ölüm emrini vermiş. Son isteğini sormuşlar. İdam mahkumu \'bana bir kelle getirin\' demiş ve normalde insan ömür boyu tek bir yemek yerse vitaminsizlikten muhakkak ölürmüş. Adam kelleyi söylüyor bir gün gözünü yiyor, ertesi gün yanağını yiyor, daha ertesi gün beynini yiyor derken aylar yıllar bunu sürdürüyor ve hayatta kalmayı başarıyor. Padişah da bu kişiyi affediyor. Kelle çok vitaminlidir. Kellenin en lezzetli yeri göz, dil ve yanak kısmıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Kışın özellikle insanı çok tok tutar. Sabah yediğinizde akşama kadar başka bir şey yemek istemezsiniz. şeklinde konuştu.