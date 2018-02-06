T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Saakaşvili'nin sığınmacılık başvurusu reddedildi

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat (DHA) - Gürcistan’da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan’ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail  Saakaşvili’nin Ukrayna’ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi

06 Şubat 2018 01:58

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat (DHA) - Gürcistan’da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan’ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail  Saakaşvili’nin Ukrayna’ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. 


Siyasi sığınmacılık başvurusu bugün Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilen Mihail Saakaşvili duruşması sırasında mahkemenin tutumunu protesto ederek dışarı çıktı. Mahkemenin kararı ile  avukatlarının ilgileneceğini, kendisinin ise, bu pazar günü yapacakları protesto gösterisine odaklanacağını söyledi. Mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamadaysa Saakaşvili, bu kararın mahkemenin değil, Ukrayna Cumhurbaşkanı petro Poroşenko’nun kararı olduğunu ifade etti. Saakaşvili’nin avukatlarından Ruslan Çornolutskiy, yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararının Ukrayna yönetimine, Saakaşvili’nin Ukrayna’dan yasadışı şekilde sınırdışı edilmesi için gereken zemini sağladığını ifade ederek, kendilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere, gerekli bütün yargı makamları nezdinde temyiz için girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BerktayDHAGürcistandaCumhurbaşkanlığıGürcistanınMihail  Saakaşvilinin UkraynayaKievTemyiz MahkemesiTemyiz MahkemesiSaakaşvili duruşmasıMahkemeninSaakaşviliUkrayna CumhurbaşkanıPoroşenkonunSaakaşvilinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24