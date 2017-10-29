(Görüntülü Haber) Saakaşvili: Ukrayna yönetimine son bir şans veriyoruz

Deniz Berktay / Kiev, 29 Ekim (DHA) - Geçen yıldan bu yana Ukrayna yönetimine karşı yürüttüğü muhalefet eylemleriyle gündeme gelen Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna\'nın Odessa ilinin eski valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna yönetimine, gerekli siyasi reformları yapması için 7 Kasım\'a kadar süre verdiklerini açıkladı. Geçen haftadan beri Ukrayna Parlamentosu\'nun yanıbaşındaki meydanda taraftarlarıyla birlikte kamp kuran Mihail Saakaşvili, bugün düzenlediği eylemde, Ukrayna yönetimini sert biçinde eleştirdi. Bin civarında kişinin katıldığı ve yüzlerce polisin güvenliği sağladığı mitingde konuşan Saakaşvili, kendilerinin küçük bir meydanda az sayıda katılımcıyla mitinglere başladıklarını söyleyerek, yakın bir gelecekte katılımcıların sayısının en az yüz kat artması gerektiğini dile getirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko\'nun ilk başlarda kendisine övgüler yağdırdıklarını, büyük reformcu ilan ettiklerini söyleyen Saakaşvili, buna karşılık kendisinin Ukrayna\'daki yolsuzlukların üstüne gitmeye başlamasından sonra aynı kişilerin kendisi aleyhinde en sert eleştirileri yapmaya başladıklarını ifade etti. Ukrayna yönetimine milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve seçim yasasının değiştirilmesi konusunda 7 Kasım\'a kadar süre tanıdıklarını belirten Saakaşvili, aksi takdirde, daha geniş çaplı eylemlere girişeceklerini kaydetti. Saakaşvili, bununla birlikte, kendilerinin bütün eylemleri, şiddete başvurmadan, barışçı yöntemlerle gerçekleştireceklerini belirtti. Saakaşvili dieğr taraftan, kendisinin Ukrayna vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin kararı mahkemeye götürdüğünü, bu konuda mücadeleyi sürdüreceğini dile getirdi.