(Görüntülü Haber) Saadet Partisi'nin hedefi İzmir'de 30 bin imza toplamak

Umut KARAKOYUN- Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) Cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için İzmir\'de imza kampanyası başlatan parti, seçmeni sandığa davet etti. Partinin eski İzmir İl Başkanı, milletvekili aday adayı olan Zekeriya Hazırbulan, 9 Mayıs\'a kadar 30 bin imza toplamayı hedeflediklerini açıkladı. SP İzmir İl Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan, partinin eski İzmir İl Başkanı, milletvekili aday adayı olan Zekeriya Hazırbulan, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun, cumhurbaşkanlığı yarışında yer alabilmesi için, İzmir?de yaşayan vatandaşları imza vermeye davet etti. Hazırbulan, Partili olsun olmasın tüm İzmirlileri demokrasiye sahip çıkmak, eşitlik ve hakkaniyet adına, Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu?na imza vermeye davet ediyoruz dedi. Açıklamasında, alınan erken seçim kararını da eleştiren Hazırbulan, ülkede iki yıla yakın bir süredir olağanüstü hal uygulamasının devam ettiğini, OHAL ile fiilen hukuk sisteminin askıya alındığını savunarak, Bu ortamda her şey rahatlıkla yapılıyorken ve seçim tarihine de daha çok varken ne oldu da seçim ihtiyacı doğdu Neden bu kadar erken, hatta baskın bir tarihe seçim kararı alındı Zamanında yapılacak seçimlere kadar iktidar partisinin ciddi güç ve destek kaybedeceği görüldüğü için baskın seçim kararı alındı. İktidar, taban kaybetmekte olduğunu gördü. Normal seçim zamanına kadar bu kaybın daha da netleşmesi durumuna karşı baskın seçim kararı aldı diye konuştu. SP\'NİN KAZANDIĞI BEĞENİ, ERKEN SEÇİM NEDENİ AK Parti\'nin 16 yıllık tek başına iktidarlığı döneminde yaşanan olumsuzlukları düzeltmeyi vaat ettiğini söyleyen Zekeriya Hazırbulan, sözlerini şöyle sürdürdü Bunun için de ancak biz kazanırsak her şey düzelir vaadinde bulunarak son derece ilginç, hatta trajikomik bir durum oluşturuyorlar. Saadet Partisi\'nin kazandığı beğeni, ilgi ve kilit parti konumuna gelmesi, hiç şüphesiz iktidarın aldığı baskın seçim kararının en önemli nedenlerinden biri. Biz şahıslar ile değil, ülkemizin problemleri, ülkemizin geleceği, milletimizin refahı ile ilgileniyoruz. Seçime girme hakkı olan her parti, cumhurbaşkanı adayını da gösterebilmeliydi. Doğru, demokratik ve mantıklı olan buydu. Bir parti seçime girmeye hak kazanmış ise ve milletvekili adaylarını belirleyecekse neden cumhurbaşkanı adayını da belirleyemesin Anlamak mümkün değil. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun aday olabilmesi için, imza vermek isteyenler, yalnızca nüfus kağıtları ile birlikte 4 Mayıs\'tan itibaren, kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına başvurabilecek. İlçe seçim kurulları, saat 08.00-20.00 arası imzaları alacak. İmza verme işlemi, 9 Mayıs\'ta son bulacak.