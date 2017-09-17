(Görüntülü Haber) Saadet Partili gruptan Arakan protestosu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, Myanmar\'ın Arakan bölgesinde Müslümanların katledilmesi yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından protesto edildi.



Kemal Güneş Caddesi\'nde toplanan Saadet Partisi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup Arakan\'da Müslümanların katledilmesini protesto etti. Grup, \'Tek çare islam birliği\', \'Arakan ağlıyor alem bakıyor\', \'Kahrolsun katiller, zulme susan hainler\' yazılı dövizler taşıyan grup \'Müslüman uyuma kardeşine sahip çık\', \'Avrupa değil İslam Birliği\', \'Kahrolsun İsrail\' sloganları attı.



Arakan\'da yaşanan katliama tepki gösteren Saadet Partisi Karabük İl Başkanı Muhsin Çebi, kamuoyunu duyarlı olmaya davet ederek, \"Mülteci olarak yaşayan Arakanlıların atalarının topraklarına dönüşünü kolaylaştıracak şartlar hazırlanmalıdır. Arakanlı müslüman kardeşlerimizin kendi topraklarında huzur ve refah içinde özgür olarak yaşamaları sağlanmalıdır. Bizler bu yaşanan gelişmeler karşısında tarihe tanıklığımızın ve insanlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak en başta yöneticilerimizi ve bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz\" dedi.



Basın açıklaması sonrası Arakan\'da yaşamını yitirenler için dualar okunduktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı.