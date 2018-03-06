(Görüntülü Haber) Rüzgardan dolayı sallanan kulübedeki özel güvenlikçin zor anları

ANKARA\'da içerisinde bir özel güvenlikçinin bulunduğu kulübe şiddetli rüzgar dolayısıyla olduğu yerde sallandı. Özel güvenlikçi ise devrilmek üzere olan kulübenin penceresinden kendisini dışarıya atarak kurtardı.









Ankara\'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi\'nde iki gün önce ilginç bir görüntü güvenlik kamerasına yansıdı. Etkili olan rüzgar dolayısıyla, bir sitenin girişinde görevli özel güvenlikçi zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle kulübe bulunduğu yerde sallanmaya başladı. Bu sırada devrilmek üzere olan kulübe içerisinde bulunan özel güvenlikçi bir süre kulübe içerisinde bekledi. Ancak daha sonra özel güvenlikçi kendisini kulübenin penceresinden dışarıya attı. Özel güvenlikçi ardından eliyle devrilmemesi için kulübeyi bulunduğu yerde tutmaya çalıştı.