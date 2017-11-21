(Görüntülü Haber) Rüzgar Çetin'in muşta ile yaralama davası

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ yönetmen Sinan Çetin\'in oğlu Rüzgar Çetin, muşta ile yaralama davasında, söz konusu kavgada kendisinin yaralandığını ve yüzünde iz kaldığını öne sürdü. Hakim de, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin\'in Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek rapor istenmesine karar verdi. İstanbul 50\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Rüzgar Çetin avukatlarıyla birlikte katıldı. Diğer şikayetçi sanık Ahmet Tigrel\'i ise avukatı temsil etti. Söz alan Ahmet Tigrel\'in avukatı, \"Müvekkilin sabıkası yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Kül tablası olarak iddia edilen şey muştadır\" dedi. Çetin\'in avukatının, yüzünde olay nedeniyle sabit iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sunması üzerine mahkeme hakimi Çetin\'e, \"Yüzünde sabit iz kaldı mı?\" diye sordu. Çetin ise \"Çok ufak bir iz kaldı\" yanıtını verdi. Daha sonra ara karar oluşturan mahkeme, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin\'in Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek rapor istenmesine hükmetti. Duruşma Aralık ayına erteledi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, olayın 30 Kasım 2013\'te Beyoğlu Asmalımescit\'teki bir eğlence mekanında meydana geldiği beliritiliyor. İddiaya göre Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel\'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Tigrel de Çetin\'e yumruk attı. Daha sonra Çetin, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Çetin tekrar içeri girip Tigrel ile konuşmak istedi, ancak görevliler tarafından çıkarıldı. Daha sonra dışarıda bekleyen Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel\'i yanına çağırdı. Çetin\'in parmaklarına taktığı ve elde edilemeyen muşta ile vurarak darp ettiği belirtiliyor. Boğuşmaya başlayan tarafları arkadaşlarının ayırdığı anlatılıyor. Çetin daha sonra Tigrel\'in telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği de ileri sürülüyor. Rüzgar Çetin\'in, \"Basit yaralama\", \"tehdit\",\"hakaret\", \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma\" suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor. Sanık Ahmet Tigrel\'in ise \"Hakaret\" ve \"Basit yaralama\" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapis isteniyor.