(Görüntülü Haber) Rüyasında şehit dedesini görünce Çanakkale şehitleri ve torunları için dernek kurdu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de yaşayan ve dedesi Çanakkale Savaşı\'nda şehit olan Rıza Yağar, birkaç kez rüyasında şehit dedesinin kendisine, \"Torunum vefasız çıktı, gelip Çanakkale’de beni aramıyor, ecdadına sahip çıkmıyor” dediğini ve bu nedenle 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurduğunu söyledi. İş adamı Recep Yağar, Çanakkale Şehidi olan ve kendisiyle de aynı adı taşıyan dedesini rüyasında gördükten sonra Çanakkale şehitlerini yaşatacak ve torunlarını buluşturacak bir dernek kurma girişiminde bulunduklarını söyledi. Yaklaşık 1 yıl önce 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurduklarını, kendisinin de derneğin kurucu Başkanı olduğunu ifade eden Rıza Yağar, “Gördüğüm rüya ve bunun yanında evimin duvarında beliren Çanakkale Şehitliği anıtı beni bu yola sürükledi” dedi. \'RÜYAMDA BANA \'VEFASIZ ÇIKTIN\' DİYORDU\' Şehit dedesini 2000 yılı ile 2015 yılları arasında aralıklarla 3 kez rüyasında gördüğünü anlatan Yağar, \"Gördüğüm aynı rüyamda dedem, bana Çanakkale’de ve isminin Rıza olduğunu, benim de vefasız olduğumu, kendisini hiç arayıp, sormadığını belirterek, \'Ecdadına sahip çık, gel mezarımı bul\' diyordu. Artık gitme vakti geldiğini hissettim. Bu rüyalardan sonra Çanakkale benim için evimin yolu gibi oldu. Sık sık gider oldum” diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından \'Türkiye Şehitlerini Anıyor\' adıyla başlatılan etkinliğe de davet edildiğini ve aile o etkinliğe katılıp şehitleri andıklarını ifade eden Yağar, “Genelkurmay başkanlığımızın o etkinliklerine ailece giderek oradaki muhteşem programa konuk olduk. Dedemle ilgili de bir bölüm vardı. Orada şehitlerimizi andık. Bana o programda dedemin künyesini ve onur belgesi verdiler. Bu künye ve belgeyi gururla taşıyorum. Bu olaydan sonra da derneği kurma fikrimizi yetkililerimizle, komutanlarımızla paylaştık ve onlar da \'Güzel olur\' dedi ve destek verdiler. Derneğimizi kurduk ve birinci yılımızı doldurduk. Türkiye’de bu alanda kurulmuş ilk derneğiz” diye konuştu. Çanakkale Şehitleri’nin torunlarını buluşturmak istediklerini ve aynı zamanda şehitleri unutturmamak için etkinlikler yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Rıza Yağar, “Kayseri’de ne kadar Çanakkale’de şehit olmuş büyük dedeleri olan vatandaşlarımız varsa onlarla oluşum içerisine girmeyi, birlikte derneği yönetmeyi ve paylaşmak istiyoruz. Onların da ecdatlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Dedeleri şehit olmuş vatandaşlarımız varsa, onlara sesleniyoruz, gelin birlikte araştırıp, bulalım. Onların mirasına sahip çıkalım” dedi. \'KAYSERİ’DE 771 ÇANAKKALE’DE ŞEHİT OLMUŞ İSİM VAR\' Yaptıkları araştırmaya göre Kayseri’de 771 şehit dedeleri olduğunu tespit ettiklerini belirten 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, şunları söyledi: “Bu 771 kişinin yakınlarına ulaşmamız çok zor. Şu an 25 kişiye ulaştık, derneğe üye ettik. Derneğimizde şehit torunu üyelerimiz var. O tarihte lakap olduğu için, geçmiş tarihlerde bulmak zor oluyor. Örneğin benim şehit dedem \'Seyitoğlu Rıza\' olarak o dönem biliniyor. Genelkurmay Başkanlığımız da bu adla program düzenledi. Kişiler ecdadını lakaplarını bilerek, gelip ararlarsa, bize yardımcı olurlarsa daha kolay olur. Tamamına ulaşmak için gayret ediyoruz. Derneğimiz duyuldukça gelenler oluyor, onlarla temasa geçiyoruz. İlk etapta en azında 150-200 şehit dedelerimizin torunlarına ulaşmak istiyoruz. Çanakkale bütün dünyamızın ruhu. Dedelerimiz 1915 harbinde orada 7 düvele karşı savaşmışlar. Bu ruhu anlatmalı ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortada. Şimdi bize lazım olan Çanakkale ruhu. Benim gibi büyüklerinden dedelerini duyan kişiler varsa yani \'Dedem Çanaklale’de şehit veya gazi olmuş\' diyenler var ise derneğimize gelip ecdatlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. 2 ya da 3’üncü kuşak torunlar olabilir, biz onlara yol göstereceğiz ve onlarında dedelerine sahip çıkmalarına vesile olacağız. Gelsinler, birlikte bu ruhu yaşatalım.”