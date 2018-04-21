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Dünya

(Görüntülü Haber) Rusya'nın Londra Büyükelçisi, öldürülen ajana ilişkin iddiaları yalanladı

Faruk ZABCI / Londra, 20 Nisan (DHA) - Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, rezidansında yaptığı basın toplantısında, Rusya’ya karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi

21 Nisan 2018 00:40

Faruk ZABCI / Londra, 20 Nisan (DHA) - Rusya\'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, rezidansında yaptığı basın toplantısında, Rusya’ya karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. DHA muhabirine de basın toplantısından sonra açıklama yapan Yakovenko “Henüz Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile karşılaşmadım. Ama belki bu haber vesile olur ve onunla bir araya gelme mutluluğunu yaşarım\" dedi. Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokakta 13 numaradaki rezidansında medyaya açıklamalar yapan Yakovenko ile görüşebilmek için dünyanın birçok yerinden medya mensubu adeta kuyruğa girdi. 50’ye yakın medya mensubunun izlediği toplantıda Büyükelçi Yakovenko, sinir gazıyla zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen eski ajan Skiripal olayına ilişkin \"G-7 Dışişleri Bakanları\'nın, Rusya’yı, Sergei Skiripal ve Yulia Skiripal’i zehirlemekle suçlamalarını asılsız. Bize kanıt sunamıyorlar\" dedi.

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