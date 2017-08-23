(Görüntülü Haber) Rusya ile ilk 5 günde 820 milyon dolarlık anlaşma

Timur TARLIĞ/İZMİR (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı\'na (İEF) \'onur konuğu\' olarak katılan Rusya Federasyonu\'nun standında iş adamları 200 ikili görüşme yaptı. Bu görüşmelerde toplamda 820 milyon dolarlık ticaret anlaşması yapıldığı açıklandı. Rus araç üreticisi Gaz Group\'un Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel de son baharda Sakarya\'da üretime başlayacaklarını bildirdi. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı 18 Ağustos Cuma günü kapılarını açtı. Bu yıl \'partner ülke\' olarak fuara katılan Rusya Federasyonu için bin 100 metrekarelik bir stant hazırlandı. Rusya Federasyonu\'nun standında Lipetsk, Vladimir, Tataristan ve Stavropol bölgelerinden gelen 50 firma ürünlerini tanıttı. Otomotiv, petrokimya, gıda, tarım, metalürji ve fuarın ana teması olan enerji alanında tanıtım yapan firmalar büyük ilgi gördü. Fuarın ilk 5 gününde Rus iş adamları 200 ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplamda 820 milyon dolarlık ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi. Bu anlaşmaların büyük bir kısmını ilk gün imzalanan 6 anlaşma oluşturdu. Bu 6 anlaşmayı yapan firmalardan biri de önümüzdeki günlerde Sakarya\'daki fabrikasında üretime geçmeyi planlayan Gaz Group oldu. GAZ GROUP SAKARYA\'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK Rusya\'da minibüs ve kamyonet üreten Gaz Group\'un Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, şirketlerinin hedeflerini anlattı. İEF\'ye katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yüksel, iki ülkenin yöneticilerini 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirilebilir bulduğunu belirterek, \"Zaten iki ülkenin geçmişten gelen dostluğu var. Çalışma anlayışı olarak da iki millet de çok çalışkan. Dolayısıyla ulaşılamaz bir hedef değil. Biz Gaz Group olarak yeniden küllerinden doğan bir kuruluşuz. Bu son baharda Sakarya\'daki fabrikamızda üretime başlayacağız. 3,5 metreküp panelvan ve kamyonetimizi üretip Türk halkının beğenisine sunacağız. Bu sayede yeniden Türkiye pazarında beyaz bir sayfa açıyoruz. Bu fuar üretime geçişimizle hemen hemen eş zamana geldi. Bizim önümüzdeki 1 sene için hedefimiz mütevazi. Ciddi rakiplerimiz var. Bu pazarda beğeni kazanmak ve takdir toplamak ciddi bir çalışma, plan program ve strateji gerektiriyor. Biz adımları yavaş yavaş atıp pazarda önümüzdeki yıllarda daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz. Satış ve satış sonrası organizasyonumuzu oluşturarak bayilerimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz\" dedi. \'BU FUAR İKİ ÜLKENİN İLİŞKİSİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ\' İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi açısından son derece önemli olduğunu belirten Yüksel, \"Partner ülke olarak Rusya\'nın seçilmesi iki ülkenin yakınlaşmasını, dostluğunu pekiştirecek. İki ülkenin önde gelen sanayicileri burada. Rusya\'nın farklı bölgelerinden gelen iş erbapları, üst düzey yöneticiler, kendi ürünlerini, endüstrilerini, fabrikaları, sanayilerini Türkiye\'deki meslektaşları ve üst düzey yöneticilere anlattılar. Karşılıklı iş anlaşmalarına imza atıldı. İnanıyorum ki iki ülke arasındaki ticaret gelişecek\" diye konuştu.