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(Görüntülü Haber) Ruslar ahtapot turşusuna bayıldı

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)Antalya Lara'da 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 226 farklı ürünün turşusunu kurdu

15 Ekim 2017 13:24

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)Antalya Lara\'da 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 226 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan turşu kuran Hazar, restoranının büyük bir yerini turşularına ayırdı. Hazar\'ın en çok dikkat çeken turşu çeşitleri balık, yumurta ve ahtapot oldu. Ahtapot turşusunun 10 litreliği, 200 TL\'den alıcı buluyor. Herkesin dikkatini ahtapot turşusunun çektiğini söyleyen Hazar, \"Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. \'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın\' dedim ve yaptım. Türkiye\'de ilk olduğunu düşünüyorum\" dedi.

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