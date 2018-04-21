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(Görüntülü Haber) Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı 'BSF Pytlivy' ile 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'Smetlivy ' adlı savaş gemileri Akdeniz’e doğru yol aldı

21 Nisan 2018 21:36

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı \'BSF Pytlivy\' ile 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri \'Smetlivy \' adlı savaş gemileri Akdeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin Boğaz’dan geçişi sırasında Eceabat önlerinde Marmara Denizi\'ne seyir halinde olan Rus Donanmasına ait ‘152’ borda numaralı \'Nikolay Filchenkov\' adlı savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemileri bugün saat 14.00’te Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. İlk olarak Rus Donanması\'na ait 868 borda numaralı \'BSF Pytlivy\' isimli savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu dönerek saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ardından 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri \'Smetlivy \' adlı savaş gemisi ise saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. İki Rus savaş gemisi peş peşe Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi\'ne açıldıktan sonra, Akdeniz’e doğru yol alacak. Öte yandan iki Rus savaş gemisinin art arda geçişleri sırasında, Ege Denizi’nden saat 15.00’te Çanakkale Boğazına giriş yapan ve saat 16.05 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyündeki ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen 152’ borda numaralı \'Nikolay Filchenkov\' adlı savaş gemisiyle Eceabat önlerinde karşı karşıya geldi. Rus Donanması\'na ait savaş gemilerin karşılıklı boğazdan geçişleri ilginç görüntüler oluşturdu. Savaş gemilerinin boğazdan geçişlerine Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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