(Görüntülü Haber) Rus Olga, kucağında bebeğiyle spor yapıyor

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ADANA\'da Rus vatandaşı 3 çocuk annesi Olga Kaytancı (32), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü\'nün başlattığı \'Koşabiliyorken Koş\' projesi kapsamında açılan kurslara kucağında bebeğiyle katılıyor. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Koşabiliyorken Koş\' projesi kapsamında çok sayıda ev kadını spora başladı. Spora başlayanlar arasında 8 yıl önce Almanya\'da evlenerek geçen yıl Türkiye\'ye yerleşen 3 çocuk annesi Rus vatandaşı Olga Kaytancı da yer aldı. Kucağında bebeğiyle spor yapan genç kadın, koşuyor, vücut hareketleri yapıyor ve bir taraftan da çocuğunu besliyor. \"BENİM İÇİN ZOR OLMUYOR\" Bir süredir spora ara verdiğini belirten Olga Kaytancı, \"Adana\'ya yerleştikten sonra spor yapmaya karar verdim. Mecburen çocuğumla birlikte geliyorum ama benim için hiç zor olmuyor. Çünkü onu kucağımda taşırken spor yapmaya alıştım. Yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Artık kucağımdan ayrılacak. Türkiye\'de olmak çok güzel. Adana\'da doğa ve insanları çok sevdim. Burada olmak çok güzel\" dedi. 7\'DEN 70\'E HERKES İÇİN SPOR \'Koşabiliyorken koş\' projesini yürüten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde görevli antrenör Gözde Güngör ise, 7\'den 70\'e herkesin spor yapabildiğini kaydederken, şunları söyledi: \"Kadınlarımız çocukları olduğu için spor yapamadıkları için başlatılan projeye yoğun ilgi gösterdi. Ana kucağıyla, bebek arabasıyla etkinliğe gelebiliyorlar ve bizler de burada onlara spor konusunda her türlü imkanı sağlıyoruz.\"