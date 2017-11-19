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(Görüntülü Haber) Rus milyarderin ultra lüks yatı Marmaris'te 2.2 milyon lira bıraktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te gümrüklü limanda demirli Rus milyarder Andrey Igorevıch Melnichenko'nun 'dünyanın en pahalısı' olma özelliğine sahip 'Sailing Yacht A' isimli yelkenli yatı, servet bıraktı

19 Kasım 2017 19:20

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te gümrüklü limanda demirli Rus milyarder Andrey Igorevıch Melnichenko\'nun \'dünyanın en pahalısı\' olma özelliğine sahip \'Sailing Yacht A\' isimli yelkenli yatı, servet bıraktı. Akaryakıt, yiyecek- içecek ikmali ve liman ücreti dahil yaklaşık 2 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığı öne sürüldü. Dünya\'nın 14\'üncü zengini Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun sipariş üzerine 2 yıl önce denize indirilen 290 milyon sterlin (1 milyar 21 milyon lira) değerindeki dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı \'Sailing Yacht A\', dün saat 16.00 sıralarından Körfez\'e giriş yaparak Marmarisi\'teki gümrüklü limana demirledi. Görünümü ve rengi ile halkın ilgisini çeken yelkenli yat için İzmir\'in Aliağa Rafinesi\'nden 23 tanker getirildi. 4 saat içinde 1 milyon 600 bin lira değerinde 750 bin litrelik akaryakıt ikmali yapıldı. 5 vidanjör ile yatın atık suları alındı. Yiyecek-içecek ikmalinin yapıldığı yelkenli yata ayrıca sipariş üzerine tanesi 20 kilo ağırlığında 3 teneke Marmaris çam balı getirildi. Lüks yelkenli yatın liman demirleme ücreti, akaryakıt ve yiyecek-içecek ikmali ile birlikte yaklaşık 2 milyon 200 bin lira ödediği kaydedildi. Ultra Lüks yatın mürettebatına verilecek talimata göre bu akşam üzeri geldiği Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na oradan Fransa\'ya gideceği ifade edildi. 50 personelin hummalı bir temizlik çalışması yaptığı lüks yatta Rus milyarderin bir akrabasının bulunduğu belirtildi.

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