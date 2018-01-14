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(Görüntülü Haber) Rus güzeller at binip, eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2015 yılında düzenlenen 'Club Aura Güzellik Yarışması'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva, 2016 yılında düzenlenen 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'na katılan ü

14 Ocak 2018 12:56

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 2015 yılında düzenlenen \'Club Aura Güzellik Yarışması\'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva, 2016 yılında düzenlenen \'Miss Kemer International Güzellik Yarışması\'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova, model ve İngilizce öğretmeni Daria Balabanova, model ve üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva tatil için ilçeye geldi. Ata binmeyi seven güzeller, ilçedeki bir çiftlikte ata bindi. Doğada at safari de yapan Rus güzeller, at üzerinde poz verdi, engellerin üzerinden atladılar. Doğada uzun süre at koşturan güzeller, keyifli anlar yaşadı.

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