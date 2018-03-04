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(Görüntülü Haber) Runatolia'da zafer Türk ve Rus sporcunun

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın fethinin 811'inci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 13

04 Mart 2018 16:26

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın fethinin 811\'inci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 13. Uluslararası Antalya Runatolia Maratonu Fetih Koşusu\'na 26 ülkeden 8 bin 280 atlet katıldı. Maratonu erkeklerde 2 saat 33 dakika 12 saniyeyle Murat Kurtak, kadınlarda 2 saat 49 dakika 8 saniyeyle Rus Olesya Nurgalieva ilk sırada tamamladı. Antalya\'da bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Runatolia Maratonu Fetih Koşusu, Antalya Kültür Merkezi önünde başladı. Yarışta 10 kilometrelik koşuda 5 bin 500, 21 kilometrelik yarı maratonda 2 bin 500 sporcu, 42 kilometrelik maratonda 280 sporcu koştu. Maratonun startını, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başsavcı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya verdi. Vali Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Uzunkaya, Başsavcı Solmaz, Başkan Türel ile eşi Ebru Türel 10 kilometre koşusunda yarıştı. Profesyonel sporcuların da katıldığı maratonu çok sayıda sporsever izledi. Yarışa tekerlekli sandalye ile katılanlar ve bebekleriyle koşanlar dikkati çekti. Bazı sporcular organ bağışı, çocuk evliliği, çocuk istismarı, engellilerin sorunları gibi konular hakkında pankart taşıyarak koştu. Yarışmada 42 kilometre maratonda erkeklerde Murat Kurtak, kadınlarda Olesya Nurgalieva, 21 kilometre yarı maratonda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Nevin Şahin, 10 kilometrelik koşuda erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, kadınlarda Tuğba Güvenç birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi. İP ATLAYARAK 42 KİLOMETRE KOŞTU Yarışta 42 kilometrelik maratonda yer alan Volkan Yıldız da iple atlayarak koşusunu tamamlayıp, dünya rekoru kırdı. Koşuda düşmeden, ipe takılmadan ve su içmeden 3 saat 29 dakika 54 saniyede bitiş çizgisine ulaşan Volkan Yıldız, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi hedefliyor.

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