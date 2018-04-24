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(Görüntülü Haber) Ruhani'den Türk dili için çağrı

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Nisan (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Merkezi'nin güçlendirilmesi çağrısında bulundu

24 Nisan 2018 18:40

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Nisan (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Merkezi\'nin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İran\'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz\'e yaptığı ziyarette halka seslenen Ruhani, Türkçe için \"İran topraklarının kokulu çiçeği ve iftihar kaynağı\" ifadesini kullandı. Ruhani, \"Doğu Azerbaycan valisinden, yetkililerden ve ildeki üniversitelerden Türk dili ve edebiyatının güçlendirilmesini ve gerekli kitaplarının basılmasını istiyorum\" diye konuştu. Ertuğrul Sağlam\'ın takımına destek sözü Ruhani ayrıca İran Birinci Futbol Ligi\'nde mali sorunlar ve kümeden düşme riski yaşayan Tebriz\'in Traktör Sazi kulübüne yardımcı olma sözü verdi. Türk teknik adam Ertuğrul Sağlam\'ın çalıştırdığı Traktör Sazi, ligde 11’inci sırada bulunuyor.

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