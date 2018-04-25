(Görüntülü Haber) Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa hızla kaldığımız yere döneceğiz

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Nisan (DHA) - Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz\'de konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran\'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın değiştirilmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olarak, \"Nükleer anlaşma bozulursa hayret verici hızla kaldığımız yere dönüp, geçmişten çok farklı adımlar atacağız. Atom bombası üretmeyeceğiz ancak barışçıl alanda önemli adımlar atacağız\" dedi. P5+1 ülkeleri ile Tahran arasında 2015\'te varılan nükleer anlaşmanın yedi ülkenin mutabık kaldığı kaç taraflı uluslararası bir anlaşma olduğunu söyleyen Ruhani, şöyle konuştu: \"Birileri sabah kalkıp \'ben bunu beğenmedim, değiştireceğim\' diyemez. Anlaşma olduğu gibi ya kalır ya hep birlikte onunla vedalaşırız. Anlaşmaya ne bir şey ilave edilir ne de bir şey eksiltilir. Avrupa, Trump\'ı memnun etmeye çalışıyorsa, İran halkının değil kendi cebinden masraf yaparak bunu yapsın. Trump\'ın zaten şimdilik bir cebi var ve bölgedeki Arap milletlerini yağmalayarak onu doldurmayı devam ediyor. Anlaşmada kaydedilen çıkarlarımız güvence altında olduğu sürece anlaşmaya bağlı kalırız, çıkarlarımız korunmazsa anlaşmada kalmayız, ister ABD anlaşmada kalsın yahut kalmasın.\" (Fotoğraflı)