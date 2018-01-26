(Görüntülü Haber) Romanlardan 'Zeytin Dalı Harekatı' için davullu- zurnalı gönüllü askerlik başvurusu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de Romanlar, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için askerlik şubesine çaldıkları davul- zurnayla gelerek, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Edirne\'de, aralarında Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler ile eski çeribaşı Fikri Ocak\'ın da bulunduğu 13 kişi, davul-zurna çalarak, askerlik şubesine geldi. Türk bayrakları taşıyan Romanlar, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için şubede dilekçe doldurarak, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, \"Edirne\'de yaşayan Roman vatandaşı olarak Roman vatandaşları adına, ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına bayrağımız inmemesi, ezanımızın dinmemesi adına ve ordumuzu Afrin\'de yalnız bırakmamak adına arkadaşlarımızla karar aldık. Gönüllü askerlik için askeri şubesine müracaatlarımızda bulunduk\" dedi.



\'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ\'



Çok sayıda Roman\'ın gönüllü asker olmak istediğini belirten Güğümgüler, \"Aslında bugün buraya çok kalabalık gelecektik. Mahallemizden gelmek isteyen çok oldu. Ama biz, mahalle temsilcileri ile katıldık. Son günlerde başkomutanımızın verdiği mücadeleyi gördük. Onu ve askerlerimizi yalnız bırakmamak adına \'Biz de varız, biz de asker olmaya ve ülkemiz için ölmeye hazırız\' demek için bu kararı verdik. Atalarımız Çanakkale\'de nasıl savaşıp, bu toprakları kanıyla bize bıraktılarsa biz de kanımızın son damlasına kadar vererek, savaşmaya hazırız\" diye konuştu.



Eski çeribaşı Fikri Ocak ise Afrin\'e gitmek için başvurduklarını dile getirerek, \"Düşmanlarımızı PKK olsun, DEAŞ olsun, kim olursa olsun barındırmayacağız ve Afrin\'den çıkaracağız. Türkiye cumhuriyeti, 80 milyon olarak askerimiz arkasındayız. Biz Romanlar olarak kanımızın son damlasına kadar hazırız\" dedi.



\'70 YAŞINDAYIM, ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM\'



Askerlik şubesine başvuranlar arasında bulunan ve düğünlerde zurna çalarak, geçimini sağlayan Recep Örs (70) de dedesinin Çanakkale\'de şehit olduğunu anlatarak, \"Ben Afrin\'de savaşa gitmek istiyorum. 70 yaşındayım. Ben de şehit olmak istiyorum. Çukur kazarım, yemek yaparım, temizlik yaparım. Bana, ne görev verirlerse yapmaya hazırım\" diye konuştu.