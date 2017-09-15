(Görüntülü Haber) Roman vatandaşlar, mahallede uyuşturucu ile mücadele derneği kurdu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Karacabey İlçesi\'nde Roman vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla dernek kurdu. Karacabey İlçesi\'ne bağlı Saadet Mahallesi’nde oturan Roman vatandaşlar, bölgede yapılan uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek ve yakınlarını uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla \'Roman Gençlerini Koruma ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği\'ni kurdu. Derneğin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saadet Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda dernek başkanı olan Hüseyin Uzer, göreve geldiğinde uyuşturucu ile mücadele için mahalle halkına söz verdiğini söyledi. Konuşurken duygulu anlar yaşayan Muhtar Hüseyin Uzer, “Bu uyuşturucu illetiyle mücadele için ant içtim. Derneğimizin açılmasına bile müsaade etmeyen insanlarımız var. Gençlerimiz eriyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Daha bir saat öncesi bonzai kullandığı için bir gencimiz hastaneye kaldırıldı. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, “Bu konuda herkese görev düşüyor. Herkes sorumluluk duyarsa, bu sorun ortadan kalkar. Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların en güzel şekilde yetişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek derneğin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Karacabey Belediyesi tarafından “Maddeye değil, hayata bağlan” isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.