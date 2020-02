(Görüntülü Haber) Roma'daki komşuları Cengiz Ünder'i anlattı

Roma\'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder





Namıdiğer \'uçan cin\', \"Türk bebek\" ve \"Hızlı Cengiz\"





Roma taraftarları: \"Kaptanımız Totti\'nin vedasından beri ilk kez böyle fantastik goller gördük\"





Esma Çakır / Roma (DHA) (Özel Haber)





\"Türk bebek\", \"Uçan cin\" ve \"Hızlı Cengiz\", Roma\'nın yükselen yeni yıldızı Cengiz Ünder\'in lakaplarından sadece birkaçı. Hem taraftarlar hem de spor basını, henüz 20 yaşındaki kanat oyuncusunun dikkat çekici çevikliği ve tekniğiyle taçlanan performansını bu ifadelerle tanımlıyor. Bir taraftar, \"Kaptanımız Totti\'nin vedasından beri ilk kez böyle fantastik goller gördük\" sözleriyle Ünder\'in takıma bir canlılık getirdiğini söylerken, İtalya liginin ikinci yarısının \"en güzel ve en büyük\" sürprizinin de Ünder olduğu yorumları da dikkat çekiyor.



Sezon başında transfer olduğu, 50 gündür şeytanın bacağını kıramayan AS Roma\'ya, kendisinin de Serie A\'daki ilk golünü 4 Şubat\'ta Verona karşısında kaydederek galibiyeti getiren Cengiz Ünder, bir anda ülke futbolunun en çok konuşulan ismi oldu.



Şampiyonlar Ligi\'nde de gol attı ve bunu gerçekleştiren \"en genç Türk\" olarak tarihe geçti. 6 maçta 6 gollük performansının ardından bonservis bedelinin 100 milyon euroya çıktığı öne sürülen Ünder, Avrupa\'nın 5 büyük liginde oynayan \"en değerli 100 genç\" arasında 48\'inci sırada yer almayı da başardı.



Roma\'ya geldikten hemen sonraki ilk basın toplantısında güçlü karakterini ortaya koyan Cengiz Ünder, \"Türk Dybala değil, yapacaklarımla Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum,\" diyerek Romalıların kalbini ilk anda kazanmayı bilmişti.



TEK KUSURU; İSMİ... \'ÇENCİZ ANDER!..\'



Romalılar açısından Ünder\'in tek \"kusuru\" ismi. Karşılaştığımız pek çok gazeteci ve taraftar, \"Bu delikanlının adı nasıl telaffuz ediliyor?\" diye sormadan edemiyor.



Doğrusunu söylememize rağmen yine O\'nun adını söylemeyi başaramayanlar \"Neyse, o bizim için \'Çenciz Ander\' ya da \'Cengo\' olarak kalsın,\" diye pes ediyor, gülerek...



Cengiz Ünder, son günlerde İtalya spor gündeminde kendisine hatırı sayılır bir yer bulunca biz de soluğu onun yaşadığı, tarihi başkentin merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Eur bölgesinde aldık, ona dair görüşleri dinlemek için.



Birçok futbolcu gibi bir villada yaşamak yerine, iş merkezlerinin arasında mütevazı sayılabilecek bir apartman dairesinde oturan milli oyuncunun evi, göl kenarındaki Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı\'ndan sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde.



CENGİZ\'İN SAÇLARI ONA EMANET



İlk durağımız, Serie A\'daki tüm takımların yıldız oyuncularının neredeyse tamamının saçlarını kesen \"Les Napolitains\" adlı erkek kuaförü oluyor.



Milano\'da da bir şubesi bulunan ve 4 yıllık bir geçmişe sahip olan Les Napolitains\'ın müşterileri arasında efsanevi Francesco Totti ve Gianluigi Buffon ile Milan\'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder de bulunuyor.



Kuaförün Roma\'daki ortaklarından Gennaro Capasso, aynı zamanda futbolcuların bir sırdaşı ve adeta \"giyim danışmanı\" da olduğunu söylerken, dil sıkıntısı yüzünden Cengiz Ünder ile derin sohbet edemediğinden yakınıyor.



Futbolcular, berber dükkanının alt katında, diğer müşterilerden ayrı ağırlanıyor. Bu katın duvarları, futbolcuların Gennaro için imzaladığı formalarla dolu. Bunlar arasında, 3-4 haftada bir buraya gelen Cengiz Ünder\'in 17 numaralı forması da var.



\"Cengiz, Roma\'ya transfer olduğundan beri bana geliyor saçlarını kestirmek için,\" diyen Capasso, \"Biraz zor anlaşıyoruz zira henüz az İtalyanca konuşuyor. Ancak yavaş yavaş İtalyanca konuşmaya başladı. Daha çok bakışlar ve jestlerle anlaşıyoruz. Bu nedenle diğer futbolcularla sık sık telefonlaşıp mesajlaştığımız gibi onunla henüz bunu yapamıyoruz. Bana hep çevirmeniyle birlikte geliyor. İlk geldiği zamanlarda, bir kez Instagram\'da yazışıp randevu aldı benden ama İtalyanca olduğu için tam anlaşamadık ve bu nedenle randevusuna bir gün geç geldi,\" diyor gülerek.



\"YENİ SAÇ STİLİNDEN HİÇ ŞİKAYET ETMEDİ\"



Cengiz\'in kendisine çok güvendiğini anlatan Capasso, \"Saç modeline ben karar veriyorum; üstlerini uzun, yanlarını daha kısa kestim ve bunu çok sevdi. Buraya ilk geldiğinde saçları biraz uzundu ve tamamen stilini değiştirdik. Bundan hiç de şikâyet etmedi,\" diye konuşuyor.



Cengiz Ünder\'i \"Çok iyi oyuncu, çok da iyi bir insan,\" ifadesiyle nitelerken, \"Çok emek verdiği belli oluyor ve Roma\'da bir yıldız olacağı çok açık. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu yavaş yavaş ortaya koyuyor. Herkes onun varlığından memnun ve ona çok güveniyor,\" diye ekliyor Capasso.



Kendisi Napoli takımını tutuyor ama Cengiz Ünder\'in Roma için bir şans olduğunu da düşünüyor.



Ünder\'e çok benzediğini söylediğimiz Gennaro Capasso, \"Ama ben daha yakışıklıyım, değil mi?\" diye gülüyor.



Dükkanda her futbolcuya ayrı bir önlük var. Capasso, \"Cengiz\'in henüz yok ama artık başarılı bir oyuncu olduğuna göre, ona da özel bir önlük diktireceğiz ki bunu hak etti,\" diyor.



\"TOTTİ BIRAKTIĞINDAN BERİ BÖYLE FANTASTİK GOLLER GÖRMEDİK\"



Cengiz Ünder\'in bir komşusu ve sıkı Roma taraftarı olan Emanuele Toro da, \"Biz onun yeni Dybala olmasını istiyoruz. Umarım bu güzel çıkışı hep böyle gider ve onun performansının yardımıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi\'nde mümkün olan en yüksek seviyeye geliriz,\" diyor.



Toro, \"Kaptanımız Totti mayıs ayında oynamayı bıraktığından beri böyle fantastik, böyle güzel goller görmedik takımımızda. Ne yazık ki bu böyle; kaptanımızı özlüyoruz,\" diye ekliyor.



Tor, kıyaslamak zor olsa da, gençken kendisi gibi 17 numara formayı taşımış olan Totti\'nin yolunu izlemesini diliyor Ünder\'in ve bunun için yeteneği olduğunu da düşünüyor.



Biraz daha yıldızlaşması halinde şimdiden Ünder\'in Roma\'dan gitme endişesini yaşayan Toro, \"Umarız böyle bir şey olmaz ve o hep bizi böyle keyiflendirir. Takımların sadece parayı, futbolcu alıp-satmayı düşündüğü bir ortamda şampiyonların hep Roma\'da kalmasını isteriz,\" diyerek, Ünder\'in, düşüşte olan Roma\'yı biraz toparladığını savunuyor.



\"UMARIM CENGİZ BİZE RÜYA GÖRDÜRÜR\"



Genç oyuncunun yaşadığı caddedeki, Ünder\'in de müşterileri arasında olduğu bir optik dükkanında çalışan bir diğer Roma taraftarı Alessio De Leo da şunları söylüyor:



\"Diğerlerinden çok farklı bir oyuncu ve çok parlak bir geleceği olacak. Tebrik ediyoruz onu. Çünkü bu çocuk hızlı bir yükseliş ortaya koyuyor. Umarım Roma\'da kalır hep ve bize rüya gördürür.\"



Roma\'nın futbolcular için çok zor bir yer olduğunu anlatan De Leo, \"İtalya ligi, dünyanın en zor liglerinden ve genç oyuncular için yer bulmak epey güç. Ancak Cengiz öylesine umut verici, yetenekli ve genç bir oyuncu ki her zaman sahada kendisine yer bulacağına inanıyorum. Onun Roma\'da olması bizim için gerçekten bir memnuniyet,\" ifadesini kullanıyor.



Ünder\'le aynı mahallede oturmalarının da sevindirici olduğunu dile getiren Alessio De Leo, \"Bir gün bize selam vermeye ve gözlük almaya geldi dükkana. Gerçekten çok düzgün ve sevimli bir çocuk. Onun hakkındaki duygularımız çok olumlu,\" diyor.



Romalı ünlü gazeteci Carlo Zampa\'nın Ünder\'e, hızını ve boyunu kastederek \"folletto volante (uçan cin)\" lakabını taktığını da belirten De Leo, \"Benim için de öyle,\" diye ekliyor.



\"TOTTİ GİBİ AİLEYE ÖNEM VERSİN\"



30 yıldır Roma\'da yaşayan ve bu takıma büyük bağlılık duyan Peru asıllı Luis de, \"O, kesinlikle Roma\'nın yeni yıldızı,\" demekte çekince göstermezken, Roma\'daki zor ortamın Ünder\'i mahvetmemesini diliyor.



Ünder\'i \"Türk kral\" olarak anmayı tercih eden Luis, \"Totti gibi güzel bir ailesi, düzgün bir hayatı olursa hep iyi gider kariyeri. Çok para, genç futbolcular için hem iyi hem de çok kötü bir şey. Cengiz de çok kazanınca aklını yitirmemeli,\" tavsiyesinde de bulunuyor.



\"CENGİZ, İKİNCİ DÖNEM ROMA\'NIN EN BÜYÜK VE GÜZEL SÜRPRİZİ\"



Ülkenin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport\'un Roma takımı muhabiri Andrea Pugliese ise, teknik anlamda Ünder\'i \"çok kaliteli\" bulduğunu söylüyor ve \"İlk 3-4 ayın onun için zor geçtiği aşikar; dili bilmiyordu, O\'nun için alışılması gereken yeni bir dünyaydı, ülkesinden uzaktı,\" değerlendirmesini yapıyor.



Pugliese, ilk haftalardaki antrenmanlarda teknik direktör Eusebio Di Francesco\'yu anlamakta zorluk çektiğini belirttiği Ünder\'in, sezonun ikinci dönem Roma\'sı için \"en güzel ve en büyük\" sürprizinin olduğunu ifade ediyor.



\"Diğer Roma oyuncularından farkı, oynamaya aç ve aşırı istekli olması.



Zayıf ayağıyla bile oynarken epey başarılı,\" diyen Pugliese, şunları söylüyor:



\"Başlangıçta onun yerine (Riyad) Mahrez düşünülüyordu, ama farklı bir oyuncu da olsa (Patrik) Schick\'i aldılar. Cengiz bunu fırsata çevirip, bu önemli pozisyonunun verdiği güçle hep ilk 11\'de oynayabilir, çünkü ilk 11\'de onun karakteristiğinde başka bir oyuncu yok. İtalyancayı da konuşmaya başlamış yavaş yavaş, takımda çok sevilen, iyi, sakin bir çocuk ve düzgün bir yaşamı var. Kulüptekilerle konuşmalarımızda bize hep ondan ne kadar memnun olduklarını anlatıyorlar ve onunla ilgili hiçbir endişeleri yok. Ayrıca gece hayatı da yok; (Radja) Nainggolan gibi her gece sarhoş olan ve Roma\'da geçmişte birçok genç oyuncunun yaptığı gibi ekstrem hayatı olan bir çocuk değil. Örneğin; (Erik) Lamela, Tin Jedvaj ve Bojan\'ın gece hayatları çok fazlaydı. Bu nedenle kulüp, onun bu tarafından da çok memnun. (Sportif Direktör) Monchi, geleceğin Roma\'sını yaratmak; sahada da dışarıda da şampiyonlar istiyor. Kısaca sıra dışı \'deli kafalar\' istemiyor takımda.\"



Pugliese, Ünder\'in peş peşe goller atarak, birçok gazetecinin, onun için ödenen \"13,5 milyon euroya yazık\" olduğu yönündeki eleştirilerini de boşa çıkardığını ekliyor.



Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre; Cengiz Ünder, hâlihazırda en çok söyleşi talep edilen futbolcusu AS Roma\'nın. İtalyancasını da geliştirdiği belirtilen Ünder\'in, artık tercümansız antrenmanlara çıktığı da aktarıldı.