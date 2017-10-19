T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Rodos Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 71 göçmen kurtarıldı

ANKARA (DHA) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Rodos Adası 17 deniz mili güneyinde uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makina arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 71 göçmenin kurtarıldığı belirtildi

19 Ekim 2017 20:51

ANKARA (DHA) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Rodos Adası 17 deniz mili güneyinde uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makina arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 71 göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; \"19 Ekim 2017 tarihinde saat 02.41?de, \'Rodos Adası 16 deniz mili güneyinde Wavebreak isimli teknenin makina arızası nedeniyle sürüklendiği\' ihbarı alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu tekne Rodos Adası 17 deniz mili güneyinde uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tespit edilmiş, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu görülmüştür. Bahse konu tekne, olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle yedeklenememiş, teknenin içerisinde bulunan 65 Pakistan, 3 Hindistan, 2 Nepal, 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 71 (50 erkek, 21 çocuk) düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk uyruklu 2 şahıs (1 Erkek ve 1 Kadın) Sahil Güvenlik Botuna alınarak Fethiye Limanı?na intikale geçilmiştir. Sahil Güvenlik personeli tarafından makine arızası giderilen WAVEBREAK isimli tekne hâlihazırda Sahil Güvenlik botu refakatinde Fethiye?ye intikal ettirilmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHASahil Güvenlik KomutanlığıRodos AdasıTürk Arama Kurtarma BölgesiEkimAdasıWavebreakGörevlendirilen Sahil Güvenlik BotuBahsePakistanHindistanNepalBangladeşTürkErkekKadın Sahil Güvenlik BotunaFethiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24