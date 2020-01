(Görüntülü Haber) Rockçı İmam'ın ABD'de katıldığı konser, albüm oldu

Özgür ÖZTÜRK KAMERA Ahmet ACAR DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde kurduğu rock müzik grubu ve söylediği şarkılar nedeniyle \'Rockçı imam\' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer\'in de sahne aldığı, \'The Chora(s)san Time-Court Mirage Grubu\'nun 3 yıl önceki ABD konseri, albüm haline getirildi. Tüzer, Canlı performans, kayda alınmıştı. Çok mükemmel olduğu için de albüm çıkarma kararı almışlar dedi. Kaş\'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi\'nde, cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile \'Firock\' adlı müzik grubunu kurarak, dikkatleri üzerine çekti. Türkiye\'de \'Rockçı imam\', yurt dışında ise \'Rock N İmam\' adıyla tanınmaya başlayan Tüzer, Türkiye\'nin yanı sıra farklı ülkelerde de konserler verdi. ABD\'nin New York kenti Brooklyn bölgesindeki Issue Project Room\'da, 2014 yılında \'The Chora(s)san Time-Court Mirage\' adlı grupla birlikte konser veren Tüzer, grubun \'Blues Alif Lam Mim In The Mode of Rag InfinityRag Cosmosis\' isimli eserine eşlik etti. Tüzer\'in canlı performans da sergilediği konser, bir firma tarafından albüm haline getirildi. \'MÜTHİŞ BİR KONSERDİ\' Albümün, ABD\'de ve internet üzerinden CD olarak satışa çıkarıldığını söyleyen Tüzer, Canlı performans bir konserdi. Bu müziğin felsefesini bilen insanlara, gayrimüslim bir kesime hitap ettik. Çok özel bir salonda, müthiş bir konser oldu. Özellikle insanı, ruhani yolculuğunda manevi makamlara yükselten bir konser oldu. Uluslararası bir grupta vokallik yapmak, eserleri seslendirmek müthiş. Bu canlı performans, kayda alınmıştı. Çok mükemmel olduğu için de albüm çıkarma kararı almışlar diye konuştu. Albümü Türkiye\'den de dinleyenler olduğunu belirten Tüzer, Dinleyenler, çok etkilendiklerini söylüyor. Bu da İslam dünyasında çok farklı bir açılım dedi. GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ Öte yandan \'Rockçı imam\' Tüzer, Pınarbaşı Mahallesi\'nde cami imamı olarak görev yaparken, 2016 yılının Nisan ayında Portekiz\'in Porto kentinde, 3 gün arka arkaya sahneye aldı. Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından \'basına açıklama yaptığı\' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca imamlık görevinden alınarak, Balıkesir\'in Karesi ilçesi müftülüğüne memur olarak atandı. O dönem izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Bölge İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkeme, geçen ocak ayında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Sonraki süreçte Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş\'taki görevine döndü.