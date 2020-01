(Görüntülü Haber) ROCK FESTİVALİ İKİ STARI AĞIRLADI

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Altınkum Plajı\'nda düzenlenen Zeytinli Rock Festivali\'nin 4\'üncü gününde Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah sahne aldı. Zeytinli Rock Festivali\'nin 4. gününde Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah\'ın sahne almalarıyla katılım yoğun oldu. Rock müziği tutkunlarının büyük coşkusu ile sahneye çıkan sanatçılar unutulmaz bir gece yaşattı. Farklı tarzı ve sahne şovuyla festivale katılan gençlere keyifli anlar yaşatan Hayko Cepkin, son olarak geçtiğimiz sene düzenlenen festival performansından klip haline de getirilen Aşık Mahzuni Şerif\'e ait ?Yuh yuh\' adlı eseri seslendirdi. Parçanın bitiminin ardından aynı parça bu kez Selda Bağcan\'ın yorumuyla çalındı. SAKA\'NIN CEZASI BİTTİ Saatin 00.00\'ı göstermesiyle birlikte CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın aldığı 38 günlük hak mahrumiyeti cezası da bitmiş oldu. Altınkum plajını dolduran on binlerce gence seslenen Başkan Saka, Türkiye\'nin en büyük rock festivaline ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek \"Bölge esnafı 1 sezonluk gelirini bu festival süresinde kazanıyor. Rock müzik bir yerde yörenin ülkenin müziği. Yani buradaki çocuklarımızın hepsi bu ülkenin insanları ve bu ülke için kendilerini feda edecek düzeyde ülkelerini seven insanlar. Bu kadar vatanseveri bir arada toplamak da bizleri çok daha fazla memnun ediyor. Burada farklı dinden, her ırktan, her mezhepten insanlar var. Coşkuyla ne kadar güzel beraber eğleniyorlar. Bu da Mustafa Kemal Atatürk\'ün istediği gençliktir. Hepsi de ?Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' diye bağırarak eğleniyorlar\" dedi. \"CEZA SİYASİ\" Kamil Saka göreve dönüşü ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: \"Bana yöneltilen suçlama ile aynı durumda, bölgemizdeki AK Partili bir belediyenin yapmış olduğu uygulamaya yapılan şikayete Başbakanlık BİMER tarafından verilen cevap yazısında, ?İl özel idareyi ilgilendiren bir konu olması nedeniyle belediyeyi ilgilendirmiyor\' şeklinde bir cevap verilerek soruşturma açılmamıştır. Biz de aynısını söylüyoruz. Benim denetleme ve ruhsat verme yetkim olmayan bir yerde benim cezalandırılmamın tamamen siyasi bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Bunun gelip geçeceğini ve esas sonucun halkın takdiri olduğuna inanıyorum\" Son olarak Şebnem Ferah\'ın sahne aldığı Zeytinli Rock Festivali\'nin 4. günü gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku ile sürdü.Bugün (Pazar) sona erecek festivalde Bulutsuzluk Özlemi, Pentegram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev grupları rock severlerle buluşacak.