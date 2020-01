(Görüntülü Haber) Robotlar Kemoterapi ilacını hazırlayacak hasta başına 50 bin liralık tasarruf sağlanacak

Gürkan DURAL BURSA(DHA) ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi kanser tedavisi gören hastalara, kemoterapi tedavilerinde insan eli değmeden hata payının yok denecek kadaz az olduğu robotlar yardımı ile hazırlanan ilaçlar verilecek. Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi adı verilen uygulama ile hem hastalara verilebilecek ilaçlar doğru dozda ayarlanacak ve her bir hastanan yılda en az 50 bin liralık ilaç tasarrufu sağlanacak. UÜ Tıp Fakültesi, kanser tedavisi gören hastalara verilen kemoterapileri robotlar yardımı ile hazırlayacak. Önümüzdeki günlerde hizmete girecek Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama sistemi ile hem hastalar için hazırlanan ilaçlar insan eli değmeden dozajları sağlıklı bir şekilde hazırlanıp hastalara verilecek. 50 BİN LİRALIK İLAÇ TASARRUFU SAĞLANACAK Stotoksik ilaçların tehlikeli olduğunu belirten UÜ Tıp Fakültesi Başeczacısı Funda Alper; Kanser tedavisi gören hastalar için hastalara verilen kemoterapi ilaçları daha önceden çalışanlarımız tarafından hazırlanıyordu. Tehlikeli olan sitotoksik ilaçlar çok güvenli koşullarda ve tam kapalı sistemlerle hazırlanması gerekiyordu. Bu sistem ile ilaçların hazırlanmasında ne kadar dikkat edilse de doğru dozun ayarlanmasındaki hata payını doğal olarak yükseltiyordu. Ayrıca bu ilaçları hazırlayanlarında güvenliği tehlike altındaydı. Tıp Fakültesi Hastanemizde bulunan ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile ilaçlar tamamen kapalı ortamda insan eli değmeden robotlar tarafından hazırlanacak. Hata payı ise yok denecek kadar az olacak. Bu sistem sayesinde sadece hastalara doğru dozda ilaç verilmeyecek her bir hasta için yılda en az 50 bin liralık ilaç tasarrufu sağlanacak ki, bu çok önemli bir rakam dedi. UÜ Tıp Fakültesi Başeczacısı Funda Alper; Bursa ve Güney Marmara\'da ilk olan bu sisteme geçilmesinde hastalara sağlıklı ilaç verilmesi kadar ilaç tasarrufunun da çok önemli olduğuna dikkat çekti. GÜNLÜK 120 HASTA İÇİN İLAÇ HAZIRLAYACAK Uludağ Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz ise, sitotoksik ilaçların hazırlanış süreçlerinde en güvenli sistemin, robotik sistemler olduğunun altını çizerek, Bu sebeple biz de hastanemizde bu en güvenli yöntem olan robotik sistemi tercih ettik. İlaçlardan da tasarruf ediliyor, hiçbir ilaç boşa gitmiyor en son damlasına kadar robotlar içinden alabiliyorlar. Şu an için, en ileri teknoloji bu olduğu için Uludağ Üniversitesi\'nde robotik sistemi kullanmayı tercih ettik. Bu sistem kemoterapi alacak olan günlük yaklaşık 120 hasta için ilaç hazırlayabilecek kapasiteye sahip açıklamasını yaptı.