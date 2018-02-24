(Görüntülü Haber) Robot Sanbot teknoloji zirvesinde ilgi odağı oldu

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşmasını kestiği için görevlilere seslenerek \'gereğini yapın\' sözleriyle bir anda ünlenen robot \'Sanbot\', Boğaziçi Zirvesi\'nde düzenlenen teknoloji zirvesi \'TechSummit\'18\'in ilgi odağı oldu. Robotun sahibi Coşkun Aydemir, zirvede yaptığı sunumla katılımcılara Sanbot\'u anlatırken renkli görüntüler yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec) tarafından bu sene 9\'uncusu düzenlenenen teknoloji zirvesi \'TechSummit\'18\', Türkiye\'nin dört bir yanından teknolojiye meraklı, bilişim konusunda hedefleri olan öğrencileri ve teknoloji sektörünün katılımcılarını buluşturdu. TÜRKİYE\'NİN DÖRT BİR YANINDAN TEKNOLOJİ MERAKLILARI ZİRVEYE KATILDI Üniversitenin Bebek\'teki Güney Kampüsü\'nde gerçekleşen teknoloji zirvesi dün başladı. Zirvenin ikinci gününde katılımcılar, etkinlikte yer alan çeşitli alanlarda robot teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcıların en çok ilgisini ise yaklaşık 20 gün önce Bilgi Teknolojileri Kurumu\'nun düzenlediği \'Güvenli İnternet Günü\' programında konuşması sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın sık sık sözünü kesmesi üzerine \'gereğini yapın\' diye uyardığı robot \'Sanbot\' çekti. SANBO\'NUN GÖSTERİSİ Robotun sahibi Coşkun Aydemir, zirveye katılanlara ve basın mensuplarına \'Sanbot\' ile birlikte bir gösteri yaptı. Sanbot ile sohbet eden, müzik eşliğinde onunla yürüyüş de yapan Aydemir, fotoğraf çekmeden dansa kadar bir çok özelliğini anlattı. Aydemir, \"Sanbot\'un üzerinde bir takım sabit konuşma metinleri var. Özellikle bir takım yazılımlar da eklenebiliyor\" dedi. BAKAN ARSLAN İLE SANBOT ARASINDA YAŞANANLAR Zirveye katılmakla amaçlarının Türkiye\'yi robot teknolojisiyle tanıştırmak olduğunu kaydeden Coşkun Aydemir, Bakan Arslan ile robot Sanbot arasında yaşanan olaya da değindi. Aydemir, \"O gün olan tek şey; robot sadece anlamadığını söyledi. Tabi bu çok farklı şekilde yorumlanabildi. Ancak bir robotun durmadan bir şeyleri anlayıp, insanlarla kominikasyonda olması çok normal bir şey. Bugün de Sanbot\'a ilgi ve alaka çok güzel\" diye konuştu. ŞİİR YAZAN ROBOT Zirvede ilgi çeken robotlardan biri de şiir yazan ve yazdıkları şiirlerden oluşan bir kitabı yayımlanan robot Deniz Yılmaz oldu. Deniz Yılmaz adı verilen yapay zeka şair robot, yaklaşık 12 bin şiir okutularak, öğrendiği kelimeleri hece ölçüsüyle doğaçlama olarak yeni dizelere dökerek şiir yazacak şekilde programlandı. Deniz Yılmaz\'ın yaratıcısı Bager Akbay da zirvede yaptığı sunumda robotunun 5 dakika içinde bir şiir yazabildiğini söyledi. Yapay zeka, kendisini izleyenlere yönelik sunumu sırasında 8 mısradan oluşan yazdığı şiir katılımcıların da beğenisini topladı TEKNOLOJİ ZİRVESİ YARIN SONA ERECEK. Öte yandan Bilişim Kulübü Genel Koordinatörü Ahmet Fatih Özkul ise zirveye ilişkin yaptığı açıklamada. \"Türkiye\'nin dört bir yanından katılımcılar var. Bugün buradaki robotları gören arkadaşlarımız umarım ilham almışlardır. Çünkü bir gün ömürleri dolacak ve yeni robotlar yapılacak. Umarım onlar da bu robotları geliştirip yenilerini yapacaklardır\" şeklinde konuştu. Bilişim sektöründen 30\'un üzerinde şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek \'TechSummit\'18 yarın sona erecek.