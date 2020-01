(Görüntülü Haber) Rize'nin sıra dışı geleneği sürüyor çığ yıkmasın diye minareyi yatırdılar

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER RİZE-DHA RİZE\'nin İkizdere İlçesi Karzavan Yaylası\'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minare çığdan zarar görmemesi için her yıl kışın yatırılıp yazın kaldırılıyor. Köylüler bu yılda makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak benzeri görülmemiş yöntemle korumaya aldı. Meşeköy köyü sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası\'nda inşa edilen tek katlı cami için, üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada çığ tehdidi ile yıkılma riski taşıyan minare sorun oldu. Bunu üzerine düşünüp taşınan köylüler, ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sistem ile çelik tel bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı, yaz geldiğinde de yine aynı sistemle kaldırıldı. KIŞ GELDİ, MİNARE YATIRILDI Kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı yayladan köy ve ilçe merkezine dönmeye başlayan köylüler bu yılda minare için harekete geçti. Köy Muhtarı Ahmet Tığcı ve beraberindekiler makaralı sistemi çevirerek minareyi yere yatırdı, kardan etkilenmesin diye üzerini naylonla örttü. Köylüler, yaz aylarında yeniden gelecekleri yaylada minareyi aynı yöntemle kaldıracak. KIŞIN YATIRIP YAZIN KALDIRIYORUZ! Meşeköy Köyü Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem bulduklarını belirterek, \'Bu bölge çığ alanı ve her kışın büyük çığlar geliyor. Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Bizde minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Çok güzel bir sistem oldu. Yoksa her yıl 3-5 bin lira minareye masraf ediyorduk ve yazık oluyordu. Şimdi 3-4 kişi ile ışın minareyi yatırıp yazın kaldırıyoruz. Zor olmuyor dedi. Vatandaşlarda bu yöntem sayesinde minareyi çığdan korumuş olduklarını belirtti.