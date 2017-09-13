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(Görüntülü Haber) Rizeli çılgın arıcı kovana elini soktu, bal sağdı

Muhammet KAÇAR RİZE-DHA RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası'nda alabalık çiftliği işleten Pazar İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Memoğlu koruyucu giysi ve şapka olmadan atletli halde binlerce arının bulunduğu kovandan bal sağımı yaptı

13 Eylül 2017 16:03

Muhammet KAÇAR RİZE-DHA RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası\'nda alabalık çiftliği işleten Pazar İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Memoğlu koruyucu giysi ve şapka olmadan atletli halde binlerce arının bulunduğu kovandan bal sağımı yaptı. Ayder Yaylasında karakovan bal yetiştiriciliği yapan Mustafa Memoğlu, 3 ay süren bal üretiminin ardından, özel koruyucu giysi ve şapka olmadan kovanı açarak binlerce arıyı dışarı çıkardı. Üzerinde sadece atleti bulunan Mustafa Memoğlu eldiven takılı elini kovanın içine sokarak bal sağımı yaptı. Yüzü ve sırtının dolduğu arıların zarar vermediği Memoğlu, aldırış etmeden bal sağımını tamamladı. ARI İLE KONUŞACAKSIN Arının dilinden anlayanı sokmayacağını anlatan Mustafa Memoğlu, havanın sıcak olmasından dolayı üzerini çıkararak bal sağımı yaptığını belirtti. Sağım sırasında arı ile konuştuğunu ifade eden Memoğlu, Arı ile konuşacaksın. Arının anladığını sen, senin anladığını arı anlayacak. Arıdan korkmayacaksın. Korkarak arının yanına gidersen ve arıya dokunursan o zaman gelir seni sokar. Sen arı yokmuş gibi hareket edersen kesinlikle arı seni sokmaz dedi.

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