(Görüntülü Haber) Rize'den Batum'a günlük pasta ve tatlı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de pastacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, Gürcistan’ın Batum kentinde açtığı işletmeye günlük pasta, tatlı ve çikolata götürüyor. Rize’deki üretim tesisinde günlük olarak imal edilen pasta, tatlı ve çikolata çeşitleri, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan geçirilerek 129 kilometre sonra Batum kentine ulaştırılıyor. Rize merkezli bölge illerinde pastacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Gürcistan’ın Batum kentinde şube açtı. Batum Başkonsolosu Mahbule Koçak, Batum Başkonsolosu Ticaret Ataşesi Mikail Develioğlu ile davetlilerin katıldığı açılışa Gürcü vatandaşlar da ilgi gösterdi. Türk din görevlisinin duası sonrası kurdele kesilerek açılışı yapılan pastanede davetlilere pastalar ikram edildi. Rize’deki üretim tesisinde günlük olarak imal edilen pasta, tatlı ve çikolata çeşitleri, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan geçirilerek 129 kilometre sonra Batum kentine ulaştırılıyor. Pastanede, 2 bin 500 dolayında çeşit yer alıyor. \'TÜRK TATLARINI GÜRCİSTAN\'DA TANITACAĞIZ\' Mağazanın açılışını gerçekleştiren Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Mahbule Koçak, Türk mağazaların Batum’da açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek iki ülke arasında her alanda ileri düzeyde ilişki bulunduğunu belirtti. Koçak, “Batum’da, Türk tatlarını en güzel şekilde tanıtacak bir mağazanın olması daha da önemli. Gürcü dostlarımızın Türk tatlarını, Türk adet ve geleneklerini burada görmeleri ve yaşamaları mümkün olabilecek. Türk tatlarını Gürcistan\'da yaşayan insanlara tanıtacağız. Onlar zaten bizi tanıyorlar ve Karadeniz bölgemiz ile iç içeler. Bu tatları Gürcü dostlarımızın seveceğini düşünüyorum. Ortak tatlarımız var. Damak tadımız birbirinden çok farklı değil” dedi. Dergah Pastanesi Batum Şube Müdürü Sami Şehirli de 1985 yılından bu yana pastacılık sektöründe hizmet verdiklerini belirterek “Gürcü dostlarımız, 23’üncü şubemizi açtığımız Batum’da sütlü tatlılardan, çikolata çeşitlerine, yaş ve kuru pastalardan dondurmamıza kadar birçok çeşidimizi bulabilecekler. Günlük taşınabilecek ürünleri Rize’deki fabrikada üretip buraya getiriyoruz. Bazı ürünleri ise buradaki imalathanemizde üretiyoruz. Ürünlerimizin doğal olması bizim müessesemizin prensibidir” ifadelerini kullandı. Gürcü vatandaşları da Türk pasta, tatlı ve çikolata çeşitlerini çok beğendiklerini ifade etti.