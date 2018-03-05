T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Rize'den Batum'a günlük pasta ve tatlı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de pastacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, Gürcistan’ın Batum kentinde açtığı işletmeye günlük pasta, tatlı ve çikolata götürüyor

05 Mart 2018 16:44

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de pastacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, Gürcistan’ın Batum kentinde açtığı işletmeye günlük pasta, tatlı ve çikolata götürüyor. Rize’deki üretim tesisinde günlük olarak imal edilen pasta, tatlı ve çikolata çeşitleri, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan geçirilerek 129 kilometre sonra Batum kentine ulaştırılıyor. Rize merkezli bölge illerinde pastacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Gürcistan’ın Batum kentinde şube açtı. Batum Başkonsolosu Mahbule Koçak, Batum Başkonsolosu Ticaret Ataşesi Mikail Develioğlu ile davetlilerin katıldığı açılışa Gürcü vatandaşlar da ilgi gösterdi. Türk din görevlisinin duası sonrası kurdele kesilerek açılışı yapılan pastanede davetlilere pastalar ikram edildi. Rize’deki üretim tesisinde günlük olarak imal edilen pasta, tatlı ve çikolata çeşitleri, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan geçirilerek 129 kilometre sonra Batum kentine ulaştırılıyor. Pastanede, 2 bin 500 dolayında çeşit yer alıyor. \'TÜRK TATLARINI GÜRCİSTAN\'DA TANITACAĞIZ\' Mağazanın açılışını gerçekleştiren Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Mahbule Koçak, Türk mağazaların Batum’da açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek iki ülke arasında her alanda ileri düzeyde ilişki bulunduğunu belirtti. Koçak, “Batum’da, Türk tatlarını en güzel şekilde tanıtacak bir mağazanın olması daha da önemli. Gürcü dostlarımızın Türk tatlarını, Türk adet ve geleneklerini burada görmeleri ve yaşamaları mümkün olabilecek. Türk tatlarını Gürcistan\'da yaşayan insanlara tanıtacağız. Onlar zaten bizi tanıyorlar ve Karadeniz bölgemiz ile iç içeler. Bu tatları Gürcü dostlarımızın seveceğini düşünüyorum. Ortak tatlarımız var. Damak tadımız birbirinden çok farklı değil” dedi. Dergah Pastanesi Batum Şube Müdürü Sami Şehirli de 1985 yılından bu yana pastacılık sektöründe hizmet verdiklerini belirterek “Gürcü dostlarımız, 23’üncü şubemizi açtığımız Batum’da sütlü tatlılardan, çikolata çeşitlerine, yaş ve kuru pastalardan dondurmamıza kadar birçok çeşidimizi bulabilecekler. Günlük taşınabilecek ürünleri Rize’deki fabrikada üretip buraya getiriyoruz. Bazı ürünleri ise buradaki imalathanemizde üretiyoruz. Ürünlerimizin doğal olması bizim müessesemizin prensibidir” ifadelerini kullandı. Gürcü vatandaşları da Türk pasta, tatlı ve çikolata çeşitlerini çok beğendiklerini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA RİZEdeGürcistanın BatumRizedekiArtvinin Sarp Sınır KapısındanBatumRizeBatum Başkonsolosu Mahbule Koçak Batum Başkonsolosu Ticaret Ataşesi Mikail DevelioğluGürcüTürkPastanedeTATLARINI GÜRCİSTAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24