(Görüntülü Haber) Rize'de Salarha Tüneli inşaatı çalışanları iş bıraktı

Aytekin KALENDER RİZE (DHA)RİZE\'de yapımına 2015 yılı Ekim ayında başlanan ve yaklaşık yüzde 70\'i tamamlanan Salarha Tüneli inşaatında çalışan işçiler işi bıraktı. Haklarını alamadıkları gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde tünele girmeyen çalışanlar, tünel girişinde bekleyerek yetkililerin sorunlarına çözüm bulmalarını istedi. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan 2,9 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi kısaltacak. Tünelde çalışan yaklaşık 70 kişi sabah saatlerinde iş başı yapmayarak tünel girişinde yetkililerin kendileri ile görüşmelerini bekleyerek çalışmaları durdurdular. EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ Piyasanın bin lira altında çalıştıklarını belirten tünel çalışanı Zikrullah Kayış, iş güvenliğinden ve sosyal haklardan yakınarak Hakkımızı arıyoruz diyerek yetkililerden çözüm istedi. Haklarınnın verilmesini isteyen Kayış Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Değişik bir ödeme düzenimiz var. Çalıştığımız firma taşeron değil ana firmadır. Maaşlarımızın ödenmesinde sorun yok ama tünel işçiliğinin de bir piyasası var. Tünel işi ağır iştir yer altında çalışıyoruz. Bizi piyasanın bin lira altında çalıştırıyorlar. İşine gelirse çalış işine gelmezse git diyorlar. Biz Rizeliyiz burada çalışıp ekmeğimizi kazanacağız dedi. İLK KEZ BU AY SİGORTAMIZ TAM YATTI Haklarınını alana kadar iş başı yapmayacaklarını ve tepki eylemlerinin süreceğini ifade eden Arif Yerli de şöyle konuştu ?Ödemelerde sıkıntılar oluyor. İlk kez bu ay sigortamız tam yattı. Bir senedir burada çalışıyoruz. Asgari ücretten sigortamız yatıyor. Tünel 2 kilometre oldu ama ne iş güvenliğimiz ne de iş sağlığımız var. Arkadaşımız kalp krizi geçirdi, arkadaşımızı mikserle dışarı çıkarttık. Bir diğer arkadaşımız tozdan dumandan bayıldı onu kepçe ile dışarı aldık. Ne güvenliğimiz var ne de iş sağlığımız. Biz bunların yapılmasını istiyoruz. Maaşımızdan kesintilerimiz var. Bunların nedenini bize açıklamıyorlar. Hakkımızı alana kadar tünele çalışmaya girmeyeceğiz. Tünelcilik sektörüne göre en düşük maaşı biz alıyoruz. Tünelin fanları her şeyi durdu şu anda. Bütün ekip kamyoncu, elektrikçisi, tünel işçisi, operatör 60-70 kişilik ekip işi bıraktık. Tünelin ağzında bir yetkiliyi bekliyoruz. Hakkımızı vermeden içeri çalışmaya girmeyeceğiz. Çalışma saatlerimiz, sigortamız, servisimiz, maaşlarımız ve iş güvenliğimizle ilgili bize gerekli iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. İçerde bana bir şey olsa ben ne yapacağım ne servisimiz var ne iş güvenliğimiz! Sadece formene ve şefe verilmiş servis işçiye yok. Neden İşçi ölsün burada, işçiye kimse bakmıyor. İşçinin değeri yok burada. Biz burada bunu arıyoruz fazlasını aramıyoruz