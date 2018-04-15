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(Görüntülü Haber) Rize'de 'saklı şelale' turizme kazandırılıyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde yer alan, yolu olmadığı için bugüne kadar saklı kalan şelalenin turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı

15 Nisan 2018 15:44

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde yer alan, yolu olmadığı için bugüne kadar saklı kalan şelalenin turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 1 kilometrelik patika yoldan yürünerek, ulaşılan, 35 metre yüksekten dökülen Hemşin Şelalesi, gelecek ay yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi\'nde bulunan ve yolunun olmaması nedeniyle bugüne kadar saklı kalan Hemşin Şelalesi\'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'nce çevresinde başka şelalelerin de yer aldığı bölge, \'Akyamaç Şelaleleri\' adıyla tabiat parkı ilan edildi. 50 hektarlık alan için \'Uzun Devreli Gelişim Planı\' hazırlanan bölgede, şelaleye inen 1 kilometre uzunluğunda patika yol yapıldı. Küp taşla kaplanan ahşap korkuluk ile köprülerin yer aldığı, yüzde 5 eğimli yolla ulaşılan şelale yakınına ziyaretçiler için restoran inşa edildi. 35 metre yüksekten dökülen şelale, projenin tamamlanmasıyla mayıs ayının sonunda yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, ilçelerindeki \'saklı cennet\'in gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, \"Muhteşem doğa ve vadinin içinde güzel bir eser kazandık. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz. Bu vadiler, gerçekten çok bakir ve bozulmamış. Biz, bu vadileri elimizden geldiğince koruyup, kollamaya çalışıyoruz\" dedi. Başkan Bekar, projeyi hayata geçiren Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ile projeyi yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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