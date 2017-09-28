(Görüntülü Haber) Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (7)

SELDE ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLEDİ Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü\'nde şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu. Bölgede sağanak yağmur ardından sel nedeniyle çöken bir evin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi. Ölen kişinin 50 yaşında Songül Tolan olduğu öğrenildi. Songül Tolan’ın birlikte yaşadığı annesi 75 yaşındaki Esma Tolan ise çöken evden yaralı olarak çıkartıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Esma Tolan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. VALİ BEKTAŞ BÖLGEDE Bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yakından izleyen Rize Valisi Erdoğan Bektaş, kapanan yolların açma çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Fazlaca yağmur yağınca, Rize’de sıkça karşılaştığımız olaylardan biri oldu. Sel ve heyelana müdahale etmeye çalışıyoruz. Kapalı yolları ulaşıma açmaya çalılaşıyoruz. Bölgede çöken bir evde maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. Can kaybımız şükürler olsun bununla sınırlı” dedi. ‘ARAZİ İLE CİDDİ ŞEKİLDE BOĞUŞUYORUZ’ Vatandaşların bölgede bilinçsiz olarak araziye müdahalelerinin olduğunu ve bunun da zararlı olduğuna işaret eden Vali Bektaş şöyle konuştu: “Arazi ile ciddi şekilde boğuşuyoruz. Sel ve heyelana karşı alınan ciddi tedbirlerin faydasını gördük. Ama yapılması gereken işler var. Bu coğrafyaya hâkim olmak kolay değil. Arazinin bütünüyle kontrol altına alınması lazım. Kapsamlı çalışmalarımız var. Yapılan çok iş var ama demek ki yetmiyor. Hala eksiklerimiz var, tamamlaya çalışıyoruz. Vatandaşın bilinçsiz olarak araziye müdahalelerinin çok zararını görüyoruz. Kendileri de biz de bu zararı görüyoruz. Sonrasında toparlamak da çok zor oluyor. Evine yol yapmak isteyen 3 kuruş para bulup makine kiralayarak araziye müdahale ediyor. Bu gerçekten zararlı oluyor. Vatandaşımız ‘Bilimsel ve teknik yardım almadan araziye müdahale edildiğinde ne olur?’ diye hesabını kitabını yapmadan araziye dokunmaması lazım. Bu çok önemli.”