(Görüntülü Haber) Rize'de kampüste zehirlenen üniversiteli sayısı 473'e çıktı (2)

YEMEK FİRMASININ ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde 473 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası üniversite bünyesinde kurulan komisyon, olayı araştırıyor. Komisyon aldığı kararla yemek firması ile geçici olarak ilişiği kesti. Firma ile ilgili nihai karar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yemek numuneleri üzerinde yaptığı laboratuar incelemesinin ardından çıkacak sonuca göre verilecek. RTEÜ kampüsü yemekhanesinde bugündenm itibaren başka bir firmanın yemek vereceği öğrenildi. İHALEYİ EN DÜŞÜK TEKLİFLE ALMIŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüs yemekhanesinde günlük 4 çeşit yemek için 9.75 TL bedeli ile ihaleye çıkıldı. 7 firmanın teklif verdiği ihale, 6.25 TL ile en düşük teklifi veren ACB firmasına kaldı. Firmanın, Ardeşen ilçesinde bir tesiste yemek üretimi yaptığı ve RTEÜ kampüsünde 3 bin dolayında öğrenci ve öğretim görevlisine yemek verdiği öğrenildi. NUMUNELER İNCELENİYOR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kampüsü yemekhanesinde dün akşam menüsünde çorba, köfte, patates ve makarna bulunduğu belirtildi. Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri tarafından yemeklerden alınan numunelerin Gıda Kontrol Laboratuarlarında incelemesi sürüyor. Öğrencilerin yedikleri köfteden koku geldiğini belirtmeleri üzerine laboratuarda ayrıntılı inceleme yapılıyor. FİRMA SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINDI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsü yemekhanesinde öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında F.Ç.’nin sahibi olduğu yemek firmasının sorumlu müdürü R.D. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen R.D.’nin ifadesi alındıktan sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Bu arada RTEÜ Rektörlüğü de kurduğu komisyon idari soruşturma başlattı. RTEÜ: KOMİSYON KURULDU, OLAYI ARAŞTIRIYORUZ Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlüğü tarafından öğrencilerin zehirlenmesi olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan bazı öğrencilerin dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetleri ile Eğitim Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi acil servislerine müracaat ettiklerinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her iki hastanede öğrencilerimize anında gerekli müdahaleler yapılmış ve öğrencilerimiz 1-2 saat müşahede altında tutularak taburcu edilmişlerdir. Şu an itibariyle söz konusu olaydan dolayı sağlık sorunu yaşayan herhangi bir öğrencimiz kalmamıştır. Olay hem adli makamlarca, hem de Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş olan komisyon tarafından bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın neden kaynaklandığı ve sorumlularının kimler olduğu en kısa sürede tespit edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca bundan sonra da bu tür olayların yaşanmaması için alınması gereken bütün önlemler alınacaktır.” MHP’DEN TEPKİ: MALİYETLER HANGİ YÖNTEMLE DÜŞÜRÜLÜYOR MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben de zehirlenme olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanede öğrencileri ziyarete den Birben, gıda zehirlenmelerinin ülkede sürekli gündemde olan bir konu olduğunu belirtti, “Düşük fiyat vererek alınan ihaleler sonucunda birçok zehirlenme vakasının yaşanması akıllara iki soru getirmektedir. Maliyetler hangi yöntemlerle düşürülmektedir? Yeterli denetleme yapılmakta mıdır? İlimizde yaşanan bu zehirlenme vakasını yakından takip edeceğiz.”