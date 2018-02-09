(Görüntülü Haber) Rize'de gülümseten ‘Sevgililer günü' kampanya afişi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de petshop ve av malzemeleri satan kuzenler, Abdülkadir ve Bülent Gencer, Sevgililer Günü öncesi ilginç bir kampanya afişi hazırlattı. Afişte, \'sevgilisiyle gelene yüzde 10\', \'eşiyle gelene yüzde 20\', \'ikisiyle birlikte gelene ise ürün bedava\' ibareleri yer alıyor. Piriçelebi Mahallesi’nde petshop ve av malzemeleri satan mağazanın mağazanın sahibi Abdülkadir Gencer ile kuzeni Bülent Gencer, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya afişinde, \'mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava\' duyurusuna yer verildi. İlginç kampanya afişini görenler, gülümsemekten kendini alamadı. Kuzenlerden Abdülkadir Gencer, Karadeniz’e özgü ilginç bir kampanya yaptıklarını belirterek “Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Biz de bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmaz” dedi.