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Spor

(Görüntülü Haber) Rize'de, Brezilyalı futbolcuya görkemli karşılama

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'un 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu 19 yaşındaki Lincoln Henrique Oliveira dos Santos kentte, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı

03 Eylül 2017 11:58

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor\'un 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu 19 yaşındaki Lincoln Henrique Oliveira dos Santos kentte, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Brezilya’nın köklü takımlarından Gremio’da forma giyen 10 numara mevkiinde oynayan Lincoln Henrique Oliveira dos Santos saat 23.00 sıralarında taraftarların oluşturduğu konvoy eşliğinde Çaykur Rizespor\'un Mehmet Cengiz Tesislerine geldi. Taraftarların meşalelerle karşıladığı ve omuzlara aldığı genç oyuncu sevgi gösterileri ile karşılandı. Tezahüratlar eşliğinde tesislere giren futbolcu taraftarlarla fotoğraf çektirdi, ardından kendisini bekleyen Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile görüştü. Rize\'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Lincoln, \"İlk defa böyle bir taraftar ilgisi yaşadım. Hayatımda unutamayacağım bir an oldu. Çok mutluyum. Başkanımız ve hocamız çok emek harcadı. Hocamız bizzat gelerek beni izledi. Ben de bu ilginin karşılığını vermek için buradayım. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız\" dedi. Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı da gerçek bir kalite ve değer olan yıldız adayını kadrolarına kattıklarını belirterek, \"İyi bir transfer yaptık. Oyuncu da Rize\'ye gelmekle iyi bir karar verdi. Bizimle beraber iyi günler görecek\" ifadelerini kullandı. Brezilya alt milli takım kategorilerinde de forma giyen Lincoln ile yapılacak sağlık kontrolünün ardından satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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