(Görüntülü Haber) Rize'de 8 köy yolu kardan kapandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü, 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize\'de, bir süredir kurak geçen kış aylarının ardından kar yağışı yeniden etkili odlu. İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köyler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlınğın yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede, 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünde yağan kartla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kardan dolayı ulaşıma kapalı bulunan Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidinde, ulaşım trafiğe açılan Ovit Tüneli\'nde tek tüpten kontrollü olarak veriliyor.