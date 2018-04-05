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(Görüntülü Haber) Rize yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve erken gelen baharla birlikte yaylalar yeşil örtüyle kaplandı

05 Nisan 2018 15:20

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve erken gelen baharla birlikte yaylalar yeşil örtüyle kaplandı. Rize\'de de kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylalar ziyaretçileri bekliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde mayıs ayının ortalarında başlayan yayla sezonu, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile erken başladı. Yeşilin binbir tonunu barındıran yaylalar, göller, şelaleler, vadiler ve akarsular ile bölgede ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Doğu Karadeniz, bu sezon da muhteşem güzellikteki doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli ve yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Hocaoğlu, \"Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı bir de kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor\" dedi. \'İLİMİZ DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR\' Yazın en sıcak dönemlerde Rize yaylalarının doğal klima vazifesi gördüğünü ifade eden Hocaoğlu, şunları söyledi: \"Yaz aylarında her mevsimi Kaçkarlar\'da görmek mümkün. Biraz yürüyerek dolu ve kar görülebilir. Genel atmosfer mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip. Su hayatın parçası ve yeşile de hayat veriyor. Siz de Rize’de onunla yolculuk yapıyorsunuz. İnsanlar da bu keyfi yaşamaya ilimize geliyor. Turizmde trendler değişmeye başladı. Artık farklı destinasyonlar tercih ediliyor. Bu anlamda ilimiz de gezmeyi sevenlere, fotoğraf çekenlere, yürüyüş yapmak isteyenlere, doğa severlere farklı alternatifler sunuyor. Her geçen gün de ilginin arttığını gözlemliyoruz.\" YAYLACILIK GELENEĞİ Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, baharla birlikte yaylacılar da orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara göç ediyor. Yaylacılar nisan-mayıs ortalarında başlayıp, ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriyor. Bölge sakinleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarda besleyebilmek ve kışlık saman ihtiyacını karşılamak için ot kesiyor. Yazları yaylalarda çalışan bölge sakinleri, doğal ürünlerle beslenme imkânı buluyor.

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