(Görüntülü Haber) 'Rize simidi' 150 yıl sonra tescil edilecek

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RUSYA\'da \'Bubrik\' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen ve yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize\'de kentin adını alan simit için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na \'Coğrafi İşaret\' adı başvurusu yapıldı. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde belirlenen standartlar dışında üretim yapılması engellenecek. Rusya\'da \'Bubrik\' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen simit, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından Rize\'ye getirildikten sonra kentin adını aldı. Susamsız olduğu için, \'kel simit\' adıyla da anılan Rize simidi, kentteki 10 fırında günde yaklaşık 60 bin adet üretiliyor ve 50 kuruştan satılıyor. Simidin yapımı için un, su, tuz ve çok az miktarda maya ile hazırlanan hamur, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp 1 dakika bekletiliyor. Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 60\'ar gramlık parçalar halinde fırına veriliyor. Yaklaşık 30 dakika odun ateşi ile pişirilen simit hazır hale geliyor. COĞRAFİ İŞARETE ADAY Rize Belediye Başkanlığı, Rize simidi için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na \'Coğrafi İşaret\' adı başvurusu yaptı. 6 ay içerisinde sonuçlanması beklenen başvuru ile coğrafi işaret adı alınacak Rize simidi belirlenen standartların dışında üretilemeyecek, satışı yapılamayacak. Ürün kalitesinin artırılmasının hedeflendiği başvuru ile oluşturulacak logo, standartlara göre üretim yapan iş yerlerine verilecek. Başvuru olumlu sonuçlanırsa 150 yıl önce keşfedilen simit \'Rize simidi\' adıyla tescillenmiş olacak. \'LEZZETİ DOĞAL OLMASINDAN\' Rize simit fırını işletmecisi Şefik Öztürk, babadan kalma mesleği 40 yıldır yaptığını belirterek, \"Günde göre 5-10 bin adet simit satışı yapıyoruz. Yazları yerli turistlerin gelmesi ile bu miktar kış aylarına oranla daha yüksek olabiliyor. Simidimizin lezzeti, doğal olmasından gelmektedir. Hiçbir katkı maddesi yok. Hamur yoğurma işlemi gerçekleştirildikten sonra 45 dakikalık bir bekleme süresine geçilir. Dinlendikten sonra pastaya alınması 1 saat sürer. Haşlandıktan sonra pekmez şerbetine girer ve tahtada kurutularak fırına verilir\" dedi. \'JAPONYA\'YA BİLE GÖNDERİLİYOR\' 35 yıllık simit ustası Besim Hızlı da Rize simidinin midenin suyunu aldığını belirterek her zaman bıkmadan yenilebildiğini söyledi. Engin Nalbaş ise \"Rize simidi kolay kolay bayatlamaz. Bir ekmek en fazla 1 hafta dayanıyorsa, Rize simidi yaklaşık 2 ay küflenmeden durabiliyor. Daha çok buranın insanları bu simidi bilir. \'Kargoyla bize yollayabilir misiniz?\' diye soranlar oluyor. İstanbul, Bursa, Ankara gibi şehirlerden çok talepler oluyor. Bizzat ben Japonya\'ya gönderildiğine şahit oldum. Hatta bunun üzerine Japonya\'dan gelenler bu simidi, burada incelediler\" ifadelerini kullandı.