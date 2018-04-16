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(Görüntülü Haber) Rize işi mimari

Aytekin KALENDER- Bayram ALİ SARI/RİZE, (DHA) - RİZE'nin Pazar ilçesi Şendere köyünde oturan Basri Solak, yeterli arazi olmadığı gerekçesiyle babaevinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdiği evi, onun da üzerine 2 katlı diğer evi inşa etti

16 Nisan 2018 13:44

Aytekin KALENDER- Bayram ALİ SARI/RİZE, (DHA) - RİZE\'nin Pazar ilçesi Şendere köyünde oturan Basri Solak, yeterli arazi olmadığı gerekçesiyle babaevinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdiği evi, onun da üzerine 2 katlı diğer evi inşa etti. Yamacın gerisine doğru sıralı evler, görenleri şaşırtıyor.

Rize’nin Şendere köyünde, eşi benzeri olmayan mimari yapıda ev inşa edildi. Basri Solak, arazi yetersizliği nedeniyle yamaca kurulu babaevinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdiği evi, onun da çatısına kolonları yerleştirdiği 2 katlı diğer evi inşa etti. Mühendislik kurallarını altüst eden evleri görenler, kendilerini gülmekten alamazken, ev sahibi Solak ise zorlu arazi şartları nedeniyle bu yöntemin aklına geldiğini söyledi. 

Evleri görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiğini anlatan Solak, “İmkanlar dahilinde mevcut yapıyı da değerlendirerek, böyle bir şey düşündük. Alttaki ev, babamın yaptığı ve yaşadığımız evdi. Bende bir ev yapmak istedim. Alttaki evin çatısını kaldırıp, üzerine çıkmak yerine geriye doğru kat çıktık. En alttaki evde şu an ağabeyim oturuyor. Ara evi ise ambar olarak kullanıyoruz. En üst iki katta ise ben ailemle oturuyorum. Zemini çok sağlamdır. Hiçbir sorun yok.  Arazi olmayınca şartlar bazen insanları bu tür uygulamaları hayata geçirmeye itiyor\" diye konuştu. 

 

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