(Görüntülü Haber) Rıza Çalımbay'dan Eto'o itirafı (özel)

Sercan SAPANATAN-Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA \"Benim ne Eto\'o ile, ne Nasri ile, ne de başka bir oyuncu ile sorunum olmadı\" \"Antalyaspor\'da bu sene huzuru kaybettik\" \"Beşiktaş benim için çok kutsal bir yer\" Fanatik Gazetesi tarafından düzenlenen Spor ve ekonomi dünyasının önemli isimlerinin katıldığı 2017 Spor ve Ekonomi Zirvesi\'nde bulanan Rıza Çalımbay, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Öncelikle böyle zirvelerin önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adam \"Futbolun daha iyi yerlere gelmesi için sponsorlar ve iş dünyası çok önemli. Burada iş dünyası ile bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Zevkle dinlediğimiz bir panel\" dedi. \"ANTALYASPOR\'DA BU SENE HUZURU KAYBETTİK\" Antalyaspor\'dan ayrılışı ile ilgili de konuşan Rıza Çalımbay \"Aslında üzerine artık çok gidilmemesi gerekiyor. Bazı konularda iletimsizlik yaşadık. Ama bunlar hal olmayacak konular değildi. Benim Antalyaspor ile ilgili çok farklı düşüncülerim ve hedeflerim vardı. Onları da yapabileceğime inancım tamdı. Bakıldığında geçen sene takımın başına geldiğimde Antalyaspor ligin sonuna demir atmış bir takımdı. Ama biz mükemmel bir yerde ligi tamamladık. Avrupa Kupalarını kovaladık. Herkesin düştü gözüyle baktığı Antalyaspor, Avrupa Kupalarına gidemedi diye üzüldük. Oradaki arkadaşlık, atmosfer mükemmeldi. Huzur içinde bir çalışma ortamımız vardı. Ancak bu sene o huzurlu çalışma ortamını kaybettik. Hem yeri transferlerin takıma geç gelmesi, sakatlıklar, iletimşizlik yani fikir ayrılıkları nedeni ile sıkıntılar vardı. Bizde fazla büyütmeden, konuşarak takımdan ayrıldık\" diye konuştu. \"NE ETO\'O İLE, NE NASRİ İLE, NE DE BAŞKA BİR OYUNCU İLE SORUNUM OLMADI\" Antalyaspor\'un yıldızı Eto\'o ile aralarında hiç bir problemin olmadığını belirten Çalımbay \"Benim Eto\'o ile aramda hiçbir problem olmaz. Eto\'o çok iyi bir takım kaptanı, müthiş bir profesyonel ve çok iyi bir oyuncu. Yaşına rağmen elinden gelen her şeyi sahaya veren bir isim. Tabii zaman zaman problemler yaşanır ama bunlar önemli sorunlar değildi. Geçen sene Antalyaspor bu kadar başarılı olduysa bunun en önemli nedeni Eto\'o ve taraftardı. Geçen sene çok iyi bir taraftar ve yönetim vardı. Bu sene baktığımızda yine bazı sorunlar yaşadık. Eto\'o\'nun benimle alakası olmayan bir problemi vardı. Bunlar ona gelen transfer teklifleriydi. Bu da yönetim ile problem yaşamasına neden oldu. Ama şunu belirtmek isterim benim ne Eto\'o ile, ne Nasri ile , ne de başka bir oyuncu ile sorunum olmadı. Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama benim hiçbir oyuncu ile problemim olmaz. Ben uyarılması gereken oyuncuyu uyarırım. İsim tanımam önemli olan takımdır.\" ifadelerini kullandı. \"VİDEO HAKEM SİSTEMİ (VAR) GELİRSE ONU İSTERİM\" Süper Lig\'de ilk 7 haftada ki hakemlerin performanslarını değerlendiren Rıza Çalımbay şunları söyledi: \"Ben hakemlerden en çok sıkıntı yaşayan kişiyim. Kasımpaşa\'yı çalıştırdığım dönem de inanılmaz hatalar yaşadım. En az 16 puanımız hakem hataları ile gitmişti. Antalyaspor\'da bu sene ve geçen sezon benzer olaylar yaşadım. Futbolda hakem hataları olacak kesinlikle olacak. Yalnız benim hakemlerden tek istediğim bizlere teknik adamlara yaklaşımları , konuşmalarının daha yapıcı olursa çok daha iyi olacak. Bizde inanılmaz şekilde hatalardan dolayı mağdur durumda kalıyoruz. Ben bu kadar sıkıntı yaşamama rağmen yine de hakem arkadaşlarımın arkasındayım. Yabancı hakem olmasını kesinlikle istemem. Video Hakem Sistemi (VAR) gelirse onu isterim. Çünkü zaman zaman içinden çıkılmayacak pozisyonlar oluyor. O durumlarda kullanılabilir. Ama dediğim gibi hakem hataları oldu ve olacakta. Bizlerde ne kadar istemesek de futbolda bu durumlar yaşanacak\" \"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK KUTSAL BİR YER\" Beşiktaş taraftarı ile son zamanlarda yaşadığı sorunlar ile ilgili gelen soruya tecrübeli teknik adam \"Ben Beşiktaş\'ı çok seviyorum. Ben Beşiktaş\'ta futbola başladım ve orada bitirdim. Beşiktaş tarihinin en çok şampiyonluk gören ve formasını giyen ismim ben. Orası benim için ayrı bir yerdir. Benim değil Beşiktaş\'a her hangi başka takıma karşı bile o şekilde oynatmam mümkün değil. Ayrıca Beşiktaş maçları öncesi ben çok zorda kalıyorum. İnanın kimse benim kadar zorda kaldığını zannetmem. Beşiktaş\'a karşı oynarken yenilirsem o takımın taraftarı diyor \"Beşiktaş\'a karşı kötü oynatıyor\" , Beşiktaş\'tan puan aldığımızda Beşiktaş taraftarı öyle konuşuyor. Şimdi benim işim bu. Hiçbir zaman bir takıma art niyetle bakmam yada kasıtlı bakmam mümkün değil. Hele hele Beşiktaş\'a imkansız. Benim çocuklarım bile Beşiktaşlı. Sıradan değil iyi Beşiktaşlılar. Beşiktaş\'a karşı önyargım olması gibi durum söz konusu değil. Orası benim yuvam, her şeyim. Beşiktaş benim için çok kutsal bir yer\" şeklinde konuştu. \"MİLLİ TAKIM İYİ BİR HAVA YAKALADI \" Son olarak A Milli Takım hakkında yorum yapan Çalımbay \"Milli Takım daha iyi bir durumda olabilirdi. Hırvatistan maçı taraftar ile beraber mükemmeldi. Umarım İzlanda maçı da öyle olur. Artık telafisi olmayan maçlar bunlar. İzlanda maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bence Milli Takım, Hırvatistan maçında gerekli havayı yakaladı. İnşallah aynı şekilde devam ederler\" değerlendirmesinde bulundu.